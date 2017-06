15 évig lehúzta az embereket, most ugyanannyit ülhet Bróker Marcsika

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

15 évig tudott mindenkit megtéveszteni Marcsika

A személyesen eljáró vádlott ügyfeleivel bizalmi alapú, jó személyes kapcsolatot ápolt, és a sikeres tevékenység látszatát jó ideig fenn tudta tartani

Az eljárás érdekeire hivatkozva azt nem árulta el a főügyészség, hogy a nyomozás során tett-e vallomást Dobrai Sándorné, illetve elismerte-e a bűncselekmény elkövetését.

Milliárdok tűntek el

A kárérték a vád szerint 10 milliárd forintra tehető, amelyből mintegy 4 milliárd forint térült meg

Hivatalosan nem volt nyoma a csalásnak

Hosszú évekre börtönbe mehet Marcsika

a büntetést 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés közötti tartamban kell megállapítani.

A közelmúltban jelentette be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség, hogy elkészült a vádirat a Kun-Mediátor Kft. ügyében . Ennek apropóján kérdéseinkkel megkerestük a hatóságot, akik készségesen elárultak további részleteket az ügyről.Az ügynek összesen 768 sértettje van, ők a cég karcagi és budapesti irodáiban fektették be pénzüket. A társaság. Dobrai Sándorné ügyvezető ugyanis azt ígérte az ügyfeleknek, hogy betétekbe és értékpapírokba befekteti a pénzüket, a valóságban azonban erre nem került sor. A sértettek között minden korosztályból voltak befektetők.válaszolta a főügyészség arra a kérdésünkre, miért sikerült évekig megtéveszteni az ügyfeleket.Mindez azért érdekes, mert, vagyis volt olyan, aki tényleg nagyon megbízhatott Bróker Marcsikában, hiszen egy egész vagyont bízott rá. A vádirat szerint Marcsika átlagosan havi 1-1,75%-os hozamot ígért az ügyfeleknek úgy, hogy háromhavonta lehetőséget biztosított a tőkésítésre, így akár 22%-os éves hozamot is garantált. Ezt sikerült éveken keresztül a friss befizetésekből fedezni.A nyomozás adatai szerint a jogosultatlan betétgyűjtés több mint tizenöt évig tartott, 1999 augusztusában kezdődött. A cég nyilvános beszámolói szerint ez egybeesik a Kun-Mediátor alapításával, vagyis könnyen lehet, hogy. Egészen 2015 áprilisáig nem is került a cég a hatóságok látókörébe, csak akkor bukott ki a csalás, amikor a vádlott eltűnt és a befektetők nem tudták elérni.Annak köszönhető, hogy a vádlott évekig zavartalanul folytathatta a tevékenységét, hogy a sikeres tevékenység látszatát keltve az ügyfelek részére a tőke és kamatkifizetéseket időben teljesítette, a kifizetések fedezetét azonban nem a Kft. gazdálkodásának eredménye, hanem a későbbi sértetti befizetések biztosították - válaszolta kérdésünkre a főügyészség. A nyomozás adatai szerint nem volt olyan összeg, amit a 15 év alatt valóban befektetett a vádlott, vagyis az első pillanattól tudatosan tévesztette meg a befektetőket, "az egyes kifizetések pusztán szerencse-elemként értékelhető megtérülésként vehetők figyelembe" - tették hozzá.Ráadásul a vádlott a szerződéskötéskor az ügyfeleket arról tájékoztatta, hogy a szükséges engedélyek birtokában van, illetve valótlanul hivatkozott arra is, hogy a befektetni kívánt pénzekre az Országos Betétbiztosítási Alap harmincmillió forintig garanciát biztosít.Az eljárás során mintegy 190 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, ingatlanokat és más vagyontárgyakat a vádlottól, ezek részben a polgári jogi igények biztosítására szolgálnak, részben vagyonelkobzás alá esnek. Azt nem tudta pontosan felderíteni az ügyészség, hogy a bűncselekményekből származó összegből mennyit költött saját életszínvonalának fenntartására Bróker Marcsika. A korábban kiadott közleményben is csak annyi szerepel, hogy a nő az ügyfeleitől átvett pénzekből biztosította a családja megélhetését is. Nagy értékű ingatlanokat, gépjárműveket vett, a családtagjaival költséges utazásokon vett részt.A bűncselekmény kárösszegével kapcsolatban korábban lehetett olvasni 10-20 milliárd forintos összegről, de az az első pillanattól nyilvánvalónak tűnt, hogy több milliárd forinttal károsította meg ügyfeleit a Kun-Mediátor ügyvezetője.- tette tisztába a számokat a hatóság. Azt egyelőre nem tudni, hogy ebből mekkora összeg kerülhet vissza a károsultakhoz, ez ugyanis majd a bírói eljárás tárgyát képezi.Hivatalosa a Kun-Mediátor utazásszervezéssel, utazásközvetítéssel, valutaváltással és befektetési tanácsadással foglalkozott, ezért a hírek szerint Bróker Marcsika azt kérte az ügyfelektől, hogy a befizetéseknél valutaváltást tüntessenek fel a közleményben.A társaság utolsó nyilvános beszámolója szerint 2013-ban 18 főt foglalkoztatott, akiknek 18,6 millió forint bruttó munkabért fizetett ki. A beszámoló szerint négy évvel ezelőtt közel 70 millió forintos árbevétele volt a társaságnak, az üzemi eredmény 19,1 milliós veszteséget mutatott, amit viszont a pénzügyi műveletek 24 milliós eredménye kompenzált, így a mérleg szerinti eredmény 4,4 millió forint profit volt.Vagyis első ránézésre nincs nyoma a csalásnak a társaság nyilvános beszámolójában, a cégnek gyakorlatilag stagnált az árbevétele egy évtizeden keresztül 50-70 millió forint között.A büntetés kiszabásásánál a legsúlyosabban minősülő bűncselekmény büntetési tételét kell alapul venni - válaszolta kérdésünkre a főügyészség. Ez 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. A halmazati szabályok szerint e büntetési tételkeret felső határa a felével emelkedik, azazA főügyészség kérdésünkre azt is elárulta, hogy, mással szemben nem merült fel gyanú. Pedig korábban a sajtóban arról lehetett olvasni, hogy akár bűntársai is lehettek Marcsikának . A Blikk még 2015 nyarán írt arról, hogy akár a vádlott családja és munkatársai is részt vehettek a csalásban. A friss hír azért is érdekes, mert a hivatalos iratok szerint egészen 2008-ig a vádlott két lánya, Dobrai Erika és Binderné Dobrai Krisztina is 12-12% arányban tulajdonos volt a cégben, csak 2008-tól szerepel 100%-os tulajdonosként Dobrai Sándorné. Persze elképzelhető, hogy ők valójában nem tudtak semmit a csalásról.