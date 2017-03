6 milliárd forint nyomában: tárt karokkal várják a magyar lottónyertest

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A nyeremény összege fejenként bruttó 22,5 millió euró, azaz közel 7 milliárd forint, amiből a 15 százalékos személyi jövedelemadó levonása után 5,9 milliárd forint marad, ami még így az eddigi legmagasabb elvitt magyar lottónyeremény.

Mi az Eurojackpot?

Az Eurjackpot egy nemzetközi szervezésű, több országban elérhető számsorsjáték. A heti várható főnyeremény garantáltan legalább bruttó 10 millió euró. A nyerőszámokat péntek esténként Finnországban sorsolják. Hogy mennyire szerencsésnek számít a telitalálatot elérő magyar nyertes, mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy megközelítőleg 1:95 millióhoz az esély a főnyereményre. Az illető 522 618 itthon feladott alapjáték, összességében pedig több mint 20 millió, 17 országban feladott alapjáték közül tippelte meg helyesen az 5+2 számot. Az Eurojackpot 2012-ben indult, hazánkban 2014-től elérhető. Ez az első, Magyarországon is fizikai szelvényekkel megjátszható eurolottó. A szuperlotto.com szerint emelkedik a magyar feladású uniós lottószelvények száma, és így a szerencsével járók is többen lettek.

Ez vár most a szerencsés játékosra

Ha az illető telefonon jelentkezik, meggyőződünk arról, hogy tényleg a nyertessel beszélünk: a szelvény olyan információkat tartalmaz, amelyről csak a tényleges nyertes tudhat

A nyertes a nettó nyereményt kapja kézhez, a kifizetés átutalással történik, kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott, euró alapú deviza bankszámlára.

Először nyerte meg magyar játékos az Eurojackpot főnyereményét február 10-én, a nyerőszámok a következők voltak:. Egyébként nem a magyar nyertes volt az egyedüli, aki pontosan tippelte meg a számokat, Németországban is sikerült eltalálnia valakinek az 5+2-es számsort.Az SPB Befektetési Zrt.-nek, az OTP Banknak, a Budapest Banknak és a Raiffeisen Banknak is feltettük a kérdést, hogy megkereste-e már őket az Eurojackpot magyar nyertese.A nyertesnek a sorsolás napjától számított 90 napon belül, azaz 2017. május 11-én éjfélig kell jelentkeznie a nyereményért. Anagy hangsúlyt fektet arra, hogy óvja az illető anonimitását, biztonságát, így kilétéről hozzájárulás nélkül semmilyen információt nem ad ki. Ennek megfelelően arról sem, hogy jelentkezett-e már, és hol adták fel a szelvényt.- közölte a lottótársaság a Portfolio-val.Az Eurojackpot főnyereményét (az 5+2 találat nyereménye) bruttó összegben, euróban hirdetik meg, de az utána fizetendő személyi jövedelemadót a Szerencsejáték Zrt. a nyertes helyett bevallja, és meg is fizeti az adóhatóságnak.A lottótársaság a nyereményfelvétel után nem tart kapcsolatot a nyertesekkel, és tevékenységi körébe nem tartozik bele a befektetési tanácsadás sem.

Lottónyertesnek lenni nehéz feladat

Ha az ember lépésről lépésre építi fel a vagyonát, mintha téglát téglára rakna, akkor sokkal jobban tudja kezelni, mint egy hirtelen jött vagyont. Különösen azoknak komoly próbatétel ez, akik addig átlagos vagy szűkösebb körülmények között éltek, aztán egyik pillanatról a másikra milliárdossá válnak

Nem csak a befektetői tapasztalat hiánya a baj

A hirtelen jelentős vagyont szerző ügyfelekre nemcsak az igaz, hogy nincs befektetői tapasztalatuk, hanem a pénzügyi önismeretük is hiányzik, amivel általában azok rendelkeznek, akik fokozatosan, megtakarításaik folyamatos növekedése során hozzászoktak ahhoz, hogy befektetéseikről gondoskodnak

Egy lottónyertesnél egyik pillanatról a másikra kell ennek a bizalomnak létrejönni, ami nehéz, és nemcsak a nyertesnek, hanem a privátbankárnak is.

Néhány ökölszabály, amit fontos tudni

Ha ez Eurojackpot nyertese most belépne az ajtónkon, arra biztatnánk, hogy gondolja át, mennyit szeretne elkölteni az életminőségének javítására, mennyi menne utazásra, jótékonykodásra, álmai megvalósítására és mennyi pénzt szán spekulációra, befektetésre

Mindenképp azt javasolják a nyertesnek, hogy álljon több lábon befektetőként, és olyan döntéseket hozzon, amelyek akár generációk számára is minőségi és biztos életet garantálhatnak.

Hogy néz ki a tanácsadás?

Mik azok a célok, amelyek közvetlenül a szűk családhoz tartoznak?

Melyek a családon kívüli, de még a szűkebb rokoni körrel kapcsolatos elképzelések?

Mi az, amit a saját élete szempontjából fontosnak tart?

Hogyan szeretne gondoskodni az utódairól?

Fel kell térképezni, hogy mi van az illető fejében, és ez alapján meghatározni, hogy mi számára az optimális. Az is nagyon lényeges, hogy a kezdeti eufória után az illető megijesztése nélkül tudatosuljon a vagyon felelőssége

A privátbanki szolgáltatók hozzá vannak szokva a nagy és koncentrált vagyonokhoz, de egy csaknem 6 milliárd forintos vagyon bármilyen privátbanknál a felső kategóriába tartozik.- mondta el a Portfolio-nakvezérigazgatója.Volt már lottónyertes ügyfele a privátbanki szolgáltatónak korábban, bár kisebb összegű nyereménnyel, és a tapasztalatok szerint valakinek egy 1,8-2 milliárd forintos nyeremény is óriási teher lehet. "A megnyert vagyon kontrollja és megőrzése nem könnyű feladat, ráadásul amikor valaki nyer egy hatalmas összeget, minden rokon rögtön megtalálja. Akinek nagyon jó szíve van, azzal előfordulhat, hogy mindenét elosztogatja, és a végén neki szinte semmi nem marad" - tette hozzá a vezérigazgató.Azszerint a lottónyertesek abban különböznek a többi vagyonos ügyféltől, hogy általában kevesebb pénzügyi ismerettel rendelkeznek, ezért nagyobb segítséget igényelnek a befektetések közötti eligazodásban. Mindenképp érdemes tehát megfontolniuk banki, befektetési szakember tanácsát, különben könnyen kifolyhat a kezeik közül a nyeremény.- közölte a. Az ilyen ügyfeleknél mindig az az első lépés, hogy minél jobban megismerik az illető szokásait, tapasztalatait, elképzeléseit és céljait.Az SPB tapasztalatai szerint, ha befektetési tanácsért vagy privátbanki segítségért folyamodik a nyertes, abban is vannak kihívások. Az ügyfél és a privátbankára között évek alatt épül fel bizalmi kapcsolat, és mire jelentősre nő a vagyon - esetleg szóba kerülnek olyan komoly témák, mint a vagyonörökítés -, már félszavakból is megértik egymást.Ettől függetlenül a banki szakemberek jól tudják, melyek azok a pontok, ahol segíteni lehet, de fontos látni, hogy az ő véleményünk kizárólag szakmai.- mondták el amegkeresésünkre. Senkiből sem akarnak brókert faragni, mert befektetőik nem véletlenül nem azt a szakmát választották.A jelenleg 445 milliárd forintot kezelő bank szerint azért fontos ezekben az esetekben a személyesség és a személyre szabottság, mert szinte minden történet más és más. Az viszont közös bennük, hogy ezek a megbízások nagy felelősséggel járnak és diszkréciót igényelnek.Az OTP Bank szintén a több lábon állás fontosságát hangsúlyozza: "Minden esetben a nyeremény több termékben való megosztását javasoltuk az ügyfélnek. Ezek különböző megtakarítási termékek (befektetési alapok, kötvények, részvények stb.) és számlakonstrukciók (NYESZ, TBSZ) lehetnek, de lehetőség van akár adó- és műkincs tanácsadásra is, külső szakértő segítségével".A folyamat nagyjából mindegyik pénzintézetnél ugyanaz a lottónyertesekkel, mint bármilyen más ügyféllel: hosszan elbeszélgetnek arról, hogy mik a befektető szokásai és céljai. Segítenek neki megfogalmazni saját elvárásait, és ennek megfelelően alakítják ki az ügyfél befektetési stratégiáját. Parádi-Varga Tamás (SPB) szerint elsősorban a következő kérdéseket fontos tisztázni:- tette hozzá a vezérigazgató.A Raiffeisen Bank szintén a tervek és célok részletes átbeszélésével, illetve az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságának felmérésével kezdi a tanácsadási folyamatot. Ezek alapján meghatározzák a legfontosabb vagyonelemek méretét, és adnak olyan jól forgatható tippeket, amelyek a pénzügyekben kevésbé járatos embernek segítenek a radikális gyorsasággal megváltozott vagyoni helyzet kezelésében.A költségek mindig a befektetési forma kiválasztásától függenek, de általában azok tisztázása is kötelező tartalmi eleme a tanácsadási beszélgetésnek. "A befektetési tanácsadás komoly felelősség, amely nem szorítkozhat csak értékesítésre, ajánlásra. A döntés felelőssége az ügyfélé, a döntés előkészítés felelőssége viszont a pénzintézeté" - tette hozzá Budapest Bank.