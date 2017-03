40% hozam, de milyen áron? Mindent elmond a befektetésedről ez a mutató

A befektetési alapok és a magyar alapkezelés jövőjéről is szó lesz a Portfolio április 5-ei Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne hagyja ki, regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Hogyan mérjük az abszolút hozamú alapok teljesítményét?

Amikor a befektetési alapok teljesítményének értékelésére kerül a sor, első blikkre sokaknak a legegyszerűbb módszer jut eszébe, és a múltbeli árfolyamok alapján kiszámítja a visszatekintő hozamot. Azt már mi is sokszor hangoztattuk, hogy a múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve, minden esetre tény, hogy a befektetők a legtöbb esetben ez alapján hoznak a jövőre vonatkozó befektetési döntést.Ha csak a múltbeli hozamot vesszük figyelembe, akkor a tavalyi éves hozamok alapján az alábbi ábrán látható módon nézne ki az abszolút hozamú alapok teljesítménye. Azért választottuk ki elsősorban az abszolút hozamú alapokat a hazai befektetési alappalettából, mivel a Sortino-rátát legfőképpen a hedge fundok teljesítményének mérésére használják, itthon pedig a hedge fundoknak leginkább megfeleltethető alapok az abszolút hozamú alapok:

A 2016-os hozamok alapján a top 10-be az OTP, a Marketprog és a Concorde alapjai fértek fel, a legjobban az OTP EMDA alapja teljesített közel 40%-os hozammal., tehát azt, hogy az adott alap a tavalyi teljesítményt milyen árfolyamingadozás mellett érte el. Nagyjából ezt hivatott mutatni ais (amit mi is sokszor használunk cikkeinkben a befektetési alapok teljesítményének értékelésekor), amely lényegében. Mivel a hazai abszolút hozamú alapok vagy nem jelenítenek meg referenciaindexet vagy többnyire az RMAX-ot veszik benchmarkként, ezért a további számításoknál mi is az RMAX-ot vesszük referenciahozamként.A Sharpe-mutató szerinti sorrend alapján már változik a top 10 összetétele, az OTP, a Concorde és a Marketprog alapjai mellett már a Budapest és a Raiffeisen Alapkezelő alapjai is bekerülnek a tízes listára. Összességében azt lehet mondani, hogy egy egységnyi szórásra vetítve 2-4 egységnyi többlethozamot tudtak elérni ezek az alapok tavaly.

De mi a "baj" a Sharpe-pal?

Új módszer: a Sortino-ráta

A downside deviation meghatározásához a vizsgált alapok havi hozamadatait használtuk fel, a Sortino-ráta alapján már jobban kitűnik az egyes alapok teljesítménye közötti különbség:

A Sharpe-mutató tehát a kockázatarányos hozamot nézi, ha az értéke pozitív, akkor az adott alap a vállalt kockázathoz képest többlethozamot tudott elérni. Ebből is következik, hogyA Sharpe-mutató viszonylag egyszerű használata miatt az egyik leggyakoribb mutató, amelyet a kockázatarányos hozam meghatározásakor alkalmaznak a befektetési alapoknál, de mint minden mutatónak, ennek is vannak gyenge pontjai. Az egyik leggyakrabban megfogalmazott kritika vele szemben, hogy normális eloszlást feltételez a hozamokra (miután "sima" szórást használ), azt azonban lehet tudni, hogy a pénzügyi termékek hozamai nem feleltethetőek meg minden esetben a normális eloszlásnak.A sztenderd szórás használatával viszont(pedig alap esetben ez jó dolog lenne), miután a pozitív és negatív kilengésű hozamadatok is növelik a szórás értékét.Több módszer és mutató is létezik, amely a Sharpe-ráta hibáját igyekszik kiküszöbölni, vagy legalábbis másik oldalról megközelíteni a kockázatot, ezekből mi a hedge fundoknál is gyakran alkalmazott Sortino-rátát ragadtuk ki. A Sortinót és a Sharpe-ot gyakorlatilag ugyanolyan matematikai művelettel kell kiszámolni, még a bementi paraméterek is egyeznek,A pozitív szórásokat tehát kihagyja a buliból és csak azt nézi, hogy a negatív kockázatra nézve mennyivel tud többet hozni az adott alap annál, mint amennyit elvisz.Miben másabb ez a mutató? Abban, hogy a pozitív teljesítményt nem bünteti, csak azokat a hozamokat, amelyek a befektetéstől elvárt hozam alá esnek (jelen esetben az egyszerűség és összehasonlíthatóság kedvéért az elvárt hozamnak is az RMAX tavalyi teljesítményét vesszük figyelembe). És itt van a lényeg: hiába hoz például az első listán szereplő OTP EMDA többet, mint például a negyedik OTP Prémium alap, attól még lehet, hogy az OTP prémium alapja hatékonyabban érte el a 16,5%-os hozamát, figyelembe véve a negatív hozamok szórását.

A Sharpe-hoz hasonlóan. A havi hozamadatok alapján egyébként érthető a kiugró teljesítmény, nem sok olyan alap volt még a listában, amely 12 hónapból csak egy esetben zárt mínuszban. A Sortino alapján az általában meglehetősen nagy hozamkilengéseket produkáló OTP EMDA (tavaly ezek a kilengések két esetet kivéve pozitív irányba történtek) is feljebb került a listán, ezt a Marketprog alapja követi, ezek az alapok biztosítanak tehát a legmagasabb hozamot egységnyi negatív (downside) szórásra vetítve.Összességében tehát nem mondhatjuk, hogy egyik mutató jobb lenne a másiknál, a kérdés inkább az, hogy mit akarunk megtudni az alapról, illetve mihez viszonyítjuk a teljesítményt. A Sortino esetében például az RMAX-ot más, az adott befektető által elvárt hozamszintre is cserélhetjük a számlálóban.