Két komoly kihívás tartja rettegésben a magyar alapkezelőket

, a K&H Private Banking igazgatója szerint megvan arra az esély, hogy a Mifid II-vel előbb fogunk találkozni, mint az 1%-os kamatozó kincstárjegyekkel (KKJ)., az Aegon alapkezelő elnök-vezérigazgatója szerint nehéz versenyezni a rövidlejáratú állampapírokkal, de azt várja, hogy a jutalékok csökkenni fognak. Szerinte a költségtranszparencia ideális esetben lehetőséget jelent a termékek előállítóinak, a valóságban viszont a Mifid II inkább a házon belüli értékesítést fogja előtérbe hozni a banki csatornák helyett., a Budapest alapkezelő vezérigazgatója szerint nem összehasonlítható az egyéves kincstárjegy a befektetési alapokkal. Azt a hasonlatot használta, hogy szerinte mindegy, mennyibe került egy gyorsétterem, ha az ember igényes, jó helyen szeret enni. Úgy véli, hogy az alapok alapja konstrukciók teret nyernek majd a Mifid II beiktatásával., az OTP alapkezelő vezérigazgatója szerint az érdeklődés el fog tolódni a 3-5 éves befektetési termékek irányába, itt az alapkezelői szektor is versenyképes. Szerinte ez a túlzottan rövidtávú szemlélet, amire a KKJ és az FKJ terelte az ügyfeleket, okozta a legnagyobb "kárt" az alapkezelőknek., a Generali alapkezelő elnök-vezérigazgatója szerint az alapkezelők bizonyítottak, lehet, hogy például az abszolút hozamú alapok hozamban és likviditásban is jobbak, mint az állampapírok, persze ezért némi többlet-kockázatot is kell vállalni. Úgy véli, hogy előtérbe fognak kerülni az abszolút hozamú alapok, emellett érdemes innoválni ahhoz, hogy a csökkenő marzsok miatt csökkenő bevételeket ellensúlyozni tudják. Szerinte nem az a fontos, hogy mennyivel marzsolják meg a befektetők pénzét, amit a Mifid II felfed, hanem az, hogy biztonságban van-e a pénzünk, illetve, hogy mekkora rajta a hozam. Azt a hasonlatot hozta, hogy ha az ember egy üveg sört vesz, akkor sem gondolja végig, hogy mennyi megy ebből a gyártó, forgalmazó zsebébe. Szerinte az a baj az up-front költségekkel, hogy pár hónapra veszi az ügyfél, pedig nem erre valók. Pedig szerint 5 évre elosztva az 5%-os értékesítési költség nem is sok.