Barcza: nincsenek rejtett tulajdonosok a lakossági állampapírok piacán

Barcza György elmondása szerint az ÁKK adatközlése nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, a rejtett tulajdonosok pedig csak egy hangzatos cím, ehhez képest az ÁKK és az MNB sem tud érdemi információt közölni a lakossági papírok tulajdonosi szerkezetére vonatkozóan, hiába kérdeztük erről őket korábban . Jó hír, hogy az ÁKK legalább már foglalkozik a vásárlói kör esetleges módosításán, bár érdekes, hogy Barcza szerint a forgalmazók nem élnének vissza a lakossági állampapírok vásárlásával, hiszen tudni lehet , hogy korábban több bank is tőkeáttétel mellett értékesített lakossági papírokat, főként privátbanki ügyfeleknek. Igaz, az ÁKK már dolgozik ennek a helyzetnek (is) a megoldásán.