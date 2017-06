Nem fogy már úgy a lakossági állampapír, mint egy éve

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az MNB legfrissebb, áprilisra vonatkozó értékpapír-statisztikája szerint a háztartások körében továbbra is az állampapírok a legnépszerűbbek, amelyeknek a havi tranzakciója áprilisban közel 70 milliárd forintot tett ki. Az állampapírok mellett a részvények voltak még keresettebbek, ezek közel 10 milliárd forintnyi friss tőkét tudtak bevonzani, miközben a befektetési alapokból több mint 8 milliárd forintnyi tőke áramlott ki.Az állampapírokba ezzel január óta már nettó 336,5 milliárd forintot tettek a háztartások, ennek hangsúlyos részét lakossági állampapírokba. Az első négy hónap tranzakciós adata 19%-kal elmarad a tavalyi hasonló időszaki adattól, amikor 416 milliárdnyi friss tőke érkezett állampapírokba. Az állampapírok áprilisi felfutása elsősorban az újonnan induló Kétéves Állampapírnak köszönhető, amelyből az ÁKK tájékoztatása szerint áprilisban közel 170 milliárdért vásároltak be a háztartások és egyéb piaci szereplők.Az első négy hónap 336 milliárdot meghaladó állampapír-keresleti adatához képest figyelemfelkeltő adat, hogy az ÁKK havi adatközlése szerint a lakossági állampapírokba az év első négy hónapjában összesen több mint 1000 milliárd forintnyi friss tőke érkezett, a különbség tehát számottevő, még úgy is, hogy ennek a különbségnek egy része a háztartásokat segítő nonprofit intézményeknél és az önkormányzatoknál csapódik le. A lakossági állampapírok tulajdonosi megoszlásáról legutóbb itt és itt írtunk.

A háztartások értékpapír-megtakarításain belül az állampapíroknak van a legnagyobb súlya 51%-kal, és az utóbbi hónapok rosszabb keresleti adatai ellenére a befektetési alapok is nagyobb arányt képviselnek 43%-kal. A részvények nagyjából stagnáló, 5%-os aránnyal bírnak a tortában.

A befektetési alapokon belül a háztartások állományi adatai tükrözik a BAMOSZ teljes iparágra vonatkozó statisztikáit: a pénzpiaci és kötvényalapok aránya folyamatosan csökken, míg az ingatlanalapok és alapok alapja konstrukciók állománya emelkedik.