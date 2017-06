Rejtélyes befektetők veszik a magyar lakosságnak szánt állampapírokat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

2010-ben még az 500 milliárd forintot sem érte el az állomány,

2014 végén ez már közel 3200 milliárdra,

2017. május végén pedig közel 6250 milliárd forintra duzzadt.

Lakossági állampapírok: mi ez a nagy különbség?

Az utóbbi két-három évben brutális állományi növekedést produkáltak a lakossági állampapírok, az ÁKK közlése szerintA lakossági állampapírok értékesítésével az ÁKK-nak az a ( már sokszor hangoztatott) célja, hogy az államadósság finanszírozását hazai szereplők, ezen belül is a magyar háztartások segítségével valósítsák meg. Bár korábban az intézményi szereplők egy szélesebb köre is vehetett lakossági állampapírt, azóta jelentősen leszabályozta a vásárlók körét az ÁKK, és a lakosságon kívül gyakorlatilag csak az önkormányzatok és nonprofit intézmények maradtak a körön belül (bizonyos feltételek mellett a bankok is).1. Az ÁKK szerint lakossági állampapírokban nagyjából 6200 milliárd forint van, holott az MNB statisztikái szerint a háztartások kezében lévő állampapír állomány 4500 milliárd forint az április végi, legfrissebb adatok szerint (az MNB statisztikái nem csak a lakossági papírokat tartalmazzák, de mivel a többi állampapír lakossági állománya elenyésző, ezért a továbbiakban feltételezzük, hogy az MNB-s adatok a háztartásoknál csak lakossági állampapírokat jelentenek).Összevetve az adatokat az látszik, hogy

2. A jelenséget a tranzakciós adatok is alátámasztják. Ha 2015 elejétől megnézzük, hogy havi szinten hogyan alakultak a nettó tranzakciók, bőven vannak kirívó adatok. A pirossal jelölt ÁKK-s tranzakciók alapján például. 2015 decemberében és 2016 májusában például az ÁKK negatív tranzakciós adatokról számolt be, holott az MNB statisztikái szerint a háztartások pozitív kereslettel zárták ezeket a hónapokat, tehát elmondható, hogy a példaként felhozott két hónapban nem a lakosság, hanem egyéb piaci szereplők váltottak vissza nagyobb mennyiségű lakossági állampapírt. Az elmúlt hónapok többségében viszont fordított volt ez a reláció.

Amennyiben a tranzakciós adatokat 2015 elejétől kumuláljuk, jól látszik, hogy míg az utóbbi hónapokban a lakosság állampapír-kereslete inkább stagnált, az egyéb piaci szereplők jóval komolyabb érdeklődést mutattak a lakossági állampapírok iránt. Ennek eredménye a fentebb már említett rekord magas, 1700 milliárd forintos állományi különbség.

Mit mond az ÁKK, és mit mond az MNB?

Az ÁKK Zrt. névértéken nyilvántartott értékesítési adatokkal rendelkezik arról, hogy a forgalmazók aktuálisan mennyi lakossági állampapírt vásároltak, illetve jegyeztek az elsődleges piacon, valamint a lejáró lakossági állampapírok állományáról. A piacon kinn lévő állomány tulajdonosi szerkezetére vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat, a forgalmazók másodpiaci tevékenységéről nincs információnk. Ennek értelmében az sem ismert az ÁKK számára, hogy a tulajdonosi szerkezetben milyen változás zajlott az értékesítést követő időszakban.

Az értékpapír-statisztikai adatközlésünk az egyes gazdasági szektorok tulajdonában ténylegesen lévő értékpapír-állományokat mutatja be ... Ilyen adatközléshez csak az MNB-nek vannak információi. Az ÁKK mint kibocsátó értékpapír-fajtánként tudja bemutatni a forgalomban lévő mennyiséget, arról nincs közvetlenül információja, hogy a kibocsátott értékpapírok ténylegesen kinél vannak. A "lakossági állampapírok" mint értékpapír-kategória nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a háztartások tulajdonában van ténylegesen, hiszen más szektorok is vásárolhattak a lakosságnak szánt értékpapírokból, illetve a kibocsátást követően a másodpiaci forgalomban más szektorokhoz is kerülhet. A "lakossági állampapír" az ÁKK saját kategóriája, nem statisztikai kategória. Az MNB értékpapír publikációiban nem különbözteti meg a különböző gazdaságpolitikai célokból kibocsátott állampapírokat; deviza, forint rövid (éven belüli lejáratú) és forint hosszú (éven túli lejáratú) bontásban publikálja a különböző gazdasági szektorok tulajdonában levő értékpapír-állományokat, ez felel meg a statisztikai szabványoknak.

Fejtsük meg magunk: mégis kik veszik a lakossági állampapírt?

A forgalmazó bankok szabály szerint csak másodpiacon, adásvétel keretében az ügyféltől szerezhetik meg az állampapírt, ami bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bent marad a banki könyvekben.

Ez hatványozottan igaz lehet a privátbankoknál, ahol előfordult, hogy hitellel értékesítettek lakossági állampapírokat az ügyfeleknek.

Úgy tudjuk, hogy a bankokkal kötött szerződésekben az ÁKK a hitellel történő értékesítésnek minél inkább gátat szabna.

Találgatni persze lehet, de szerettünk volna érdemi információt is kapni az állományi és tranzakciós adatokban látható különbség okairól és a lakossági állampapírok pontos tulajdonosi szerkezetéről. Az ÁKK-nál és az MNB-nél is érdeklődtünk, de mindkét szervezet hasonló választ adott.Először az ÁKK-t kérdeztük a fentiekről, ahonnan ezt a választ kaptuk:A válaszukban kitértek arra is, hogy a piaci értéken nyilvántartott tulajdonosi szerkezettel kapcsolatban az MNB készít statisztikát, így a jegybankTermészetesen megkérdeztük az MNB-t is, tőlük ezt a választ kaptuk:Ami a fentiekből kiderül: az ÁKK-nak nincsenek erre vonatkozó információi, az MNB pedig statisztikáiban nem különbözteti meg az egyes állampapírokat, miután az a válasz alapján a megkülönböztetés nem összeegyeztethető a statisztikai szabványokkal.Azt már kijelenthetjük, hogy az ÁKK és az MNB statisztikái közötti főbb különbség oka, hogy a lakossági állampapírok egy jelentős része nem a lakosság kezében van. Ha feltételezzük, hogy az MNB statisztikáiban szereplő nonprofit intézmények és az önkormányzatok állampapír állománya is teljes egészében lakossági állampapírokból áll, akkor a fentebb már említett 1700 milliárd forintos. Erről korábban itt is írtunk , a fontosabb megállapítások:(Mivel korábban alapkezelők is vehettek lakossági állampapírt, ezért előfordulhat, az akkori sorozatokból egy-két szereplőnél még van valamekkora lakossági kötvényállomány).

Mennyibe kerül ez az államnak (adófizetőknek)?

Egyrészről ott van a lakossági állampapírokra kifizetett kamat, ami a piaci hozamokat jóval meghaladó kamatszintek miatt nagyobb kiadást jelent, mint egyéb államkötvény esetében.

Másrészt pedig ha nem lakossági állampapírokról lenne szó, akkor forgalmazói jutalékokkal sem kellene nagyon kalkulálni, emellett a kamatok is jóval alacsonyabb szinten lennének.

Két dolgot érdemes itt kiemelni:Egy korábbi cikkünkben már fejtegettük, hogy ha lakossági állampapírok helyett a piacról finanszírozná magát az állam, akkor az mennyivel kerülne kevesebbe az adófizetőknek. Az ÁKK tájékoztatása szerint évente

A lakossági állampapírok "túlértékesítése" a többletkamatokat és a forgalmazói jutalékot is figyelembe véve az elmúlt három évben az 50 milliárd forintot is meghaladhatta.

A fenti ábrákból kikövetkeztethető, hogy az egyéb piaci szereplők 2014 és 2016 között 21-27%-ban vették ki a részüket a lakossági állampapír állományból (a korábbi évek kevésbé relevánsak, mivel az MNB statisztikáit is figyelembe véve a 2010-2013 közötti időszakban a lakossági kötvények javarészt valóban a lakosságnál lehettek). Ezzel az aránnyal kalkulálva durva becslés szerintÉrdekességképp megnéztük azt is, hogy ha az egyéb piaci szereplők ugyanezt a 800-1200 milliárdos állományt nem lakossági állampapírokban, hanem 12 hónapos DKJ-ban helyezték volna el az utóbbi három évben, akkor mennyit takarított volna meg az állam, és lényegében az adófizetők (a korábbi közlések alapján feltételezzük, hogy a lakossági állampapírokat átlagosan egy évig tartják). A 12 hónapos DKJ-k éves átlaghozamával kalkulálva 8-15 milliárd forintos kamatkiadásról beszélhetünk, tavaly a különbség durva becslésünk alapján meghaladta a 17 milliárdot.Hab a tortán, hogy nem a kamatkiadás az egyetlen, ami drágítja a piaci hozamoknál jóval kedvezőbb kamatozású lakossági állampapírokat, hanem a forgalmazóknak kifizetett jutalékok is. Szintén az ÁKK adatközléséből tudjuk, hogy