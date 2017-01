A kötvényguru utódai menekülnek a kötvénypiacról

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A bizonytalanság miatt jobb óvatosnak lenni

A Pimco szerint viszont a piaci volatilitás várható növekedése miatt a biztonságos vállalati kötvények és állampapírok iránti kereslet is növekedhet.

Egy halom készpénzen akarok ülni

Ha a piacok tovább raliznak, hülyén fogjuk magunkat érezni, hogy csökkentettük a kockázatainkat, de ha van egy kis volatilitás, ebből előnyre fogunk tudni szert tenni

Az alapkezelő a világ egyik legnagyobb kötvényportfólióját kezeli és már tavaly év vége óta arra készülnek, hogy a kockázatosabb eszközök, mint- fogalmazott Dan Ivascyn, a Pimco befektetési igazgatója a Financial Times által szemlézett szakvéleményben.Miközben a bóvli kötvények és a részvények szárnyaltak, a vállalati kötvények, amelyek bizonytalanság idején teljesítnek inkább jól, most szenvedtek. Egyes prominens befektetők és elemzők úgy vélik, hogy a harmincéves állampapírpiaci rali most véget ért (ugyanezt a véleményt már tavaly és tavaly előtt is hallani lehetett).Ez a portfólió-összetételükben is tükröződik: Ivascyn 70 milliárd dolláros Income Fundja és 76 milliárd dolláros Total Return Fundja, amelyek a világ legnagyobb alapjai voltak és a "kötvényguru" Bill Gross kezelte őket korábban,Az Income Fund, ami azt jelenti, hogy ha a kategóriában megtalálható frissen kibocsátott értékpapírok hozama esne, az alapkezelő portfóliójában szereplő kötvények árfolyama növekedni fog. A Total Return Fund pedigkezdett el venni a Pimco adatai szerint. Több olyan alap is volt, amely a magas hozamú, vagy más néven- mondta Mark Kiesel, a Pimco vállalati kötvénystratégája. Két hónapja. Arra számítanak, hogy Trump kereskedelmi háborút indíthat Kínával, ebben az esetben pedig a magas hozamú kötvények kapják az első találatot. Benne van a pakliban viszont, hogy ez mégsem így lesz, ismerték el mégis a Pimco szakemberei.- mondta Kiesel.