Félsz, hogy elégeti a pénzedet az infláció? Egy befektetés jó fegyver ellene

A friss előrejelzések szerint az árszínvonal-emelkedés üteme év végére már nagyon közel lehet a jegybank 3%-os céljához, és többen arra hajlanak, hogy a prognózisokhoz képest a felfelé mutató kockázatokat az erősebbek. Az MNB arra számít, hogy idén 2,4% lesz az éves átlagos infláció, jövőre pedig sikerült elérni a középtávú, 3%-os célt is.

2016 végén végre meglódult Magyarországon az infláció: decemberben 1,8% volt, ezzel az egy évre visszatekintő drágulás három és fél éves csúcsot ért el. Ennek köszönhetően, megszakítva ezzel az előző évek negatív trendjeit. Idén a jegybank és a nagyobb nemzetközi és magyar elemzőházak is további áremelkedésre számítanak.Részletesen erről itt írtunk:

Mindez korántsem jótékony megtakarításunk, befektetésünk vásárlóerejére nézve. Ha feltételezzük, hogy idén év elején befektettük a pénzünket egy átlagos kamatozású forintosbe és a jegybank céljai megvalósulnak, már: az egyéves kamatozó kincstárjegy (KKJ) reálhozama a fenti inflációs előrejelzés megvalósulása mellett -0,15% lesz., viszont 2,61-3,36%-os nominális hozamuk 0,21-0,94% lesz reálértéken (az állampapírok kamatozásának változatlanságát feltételezzük és azt, hogy az év végén fizetnek kamatot).A fogyasztói kosár drágulása kihat más befektetési termékekre; részvényekre, befektetési jegyekre, eszközalapokra is. Ha jövőre is ugyanezt a hozamot tudják produkálni például az abszolút hozamú alapok és a tavaly rendkívül jól szuperáló részvényalapok,(ezek persze nem várható hozamok, csak a szemléltetés kedvéért használjuk őket).Itt érdemes megjegyezni, hogy a múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre és ezeknek az alapoknak az átlagos hozama gyakorlatilag biztosan (akár jelentősen) is el fog térni a tavalyitól, csak

Inflációkövető állampapírokkal elkerülhetjük pénzünk vásárlóerejének romlását, ehhez azonban szükségünk van arra, hogy a pénzromlás mértéke a következő években is stagnáljon vagy csökkenjen.

a 2019/L sorozat esetén 3,15%-ra,

a 2021/I sorozat esetén pedig 3,65%-ra.

a kamatláb már 5,15 és 5,65%-ra fog nőni, ha az MNB középtávú inflációs célja és egyben éves prognózisa, a 3%-os infláció megvalósul,

a reálhozam így már 2,09-2,57% lesz.

Hosszú távon stagnáló infláció esetén viszont már megegyezik a nominális kamatprémium mértéke a reálhozammal.

a 2019/L október 21-én fizet kamatot, a kamatbázist a következő kamatozási periódusra vonatkozóan pedig október 19-én határozzák meg,

a 2021/I pedig október 20-án fizet kamatot, a következő periódus kamatlábát pedig október 18-én állapítják meg.

kamatbázisát ugyanis az előző naptári éves átlagos infláció alapján határozzák meg (ha ez negatív, akkor nulla lesz), efölött az állampapír lejárattól függően mégA tavalyi infláció miatt várhatóan ezeknek a papíroknak aEz a növekményde még nem lesz elég ahhoz, hogy teljes mértékben ellensúlyozza a várt, 2,4%-os inflációt, ha ez bekövetkezik.2018-banBár a számítás egyszerűsége végett azzal számoltunk, hogy már idén január 1-jétől változik az állampapírok kamatozása és az év végén fizetnek kamatot, a valóságban:Vannak más inflációkövető állampapírok is: ilyen például a Prémium Euró Magyar Államkötvény (PEMÁK), ennek kamatozása azonban az eurozóna inflációjához igazodik, amelynek mértékét a nagyobb elemzőházak középhosszú távon 1% köré teszik, a kamatbázis ehhez igazodó mértéke pedig nem lesz elég ahhoz, hogy a hazai inflációt kitermelje. A Babakötvény szintén inflációkövető állampapír (jár hozzá egyszeri 42 500 forintos és évi 10%, maximum 6000 forint állami támogatás is ráadásul), ennek felhasználása viszont korlátozott, ezért rövidtávú befektetési célra nem javasolt.