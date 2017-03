Már akkor is bukhatsz a pénzed értékén, ha állampapírba fektetsz

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kamatozó Kincstárjegy a 2%-os kamatozásával

vagy egy Féléves Kincstárjegy 1,5%-os (éves) kamattal,

Kincstári Takarékjegyekre (és ezeknek dematerializált változatára)

és a kétéves Kincstári Takarékjegy II-re is,

A biztonságot és viszonylagos likviditást kedvelő befektetők számára remek alternatívát kínál a 0,01-0,1%-os betéti kamatok mellett egy egyéves lejáratúa legtöbb állampapír kamatprémiumát néhány hete csökkentette az ÁKK.Ha idén felerősödik az infláció, akkor viszont már nem számíthatunk ezekkel a termékekkel sem pozitív reálhozamra. Az MNB szerint az éves átlagos várható infláció 2,4% lesz, a Portfolio által megkérdezett elemzők pedig 2,65%-ra számítottak decembertől decemberig.Hasonlóan kártékony lesz a pénzromlás a Postánál vásárolható egyévesezek most 1,75%-os, 2%-os illetve 2,25%-os nominális kamatot kínálnak.Emellett az eurózóna inflációját követő PEMÁK reálértékét is ronthatja az infláció (ha a pénzt Magyarországon akarjuk elkölteni), az eurozóna inflációja egyébként a legnagyobb elemzőházak szerint 1% körül lesz középhosszú távon.A hosszabb lejáratú állampapírok hozamát is rontja majd a fogyasztói kosár drágulása, azonban egy 3-5 éves (inflációkövető) Prémium Magyar Államkötvénnyel, vagy egy 6-10 éves Bónusz Magyar Államkötvénnyel már pluszban vagyunk, ugyanez igaz a Babakötvényre is. A négyéves BMÁK reálhozama épphogy negatív lesz.

Azt, hogy mit érdemes tenni az infláció ellen, itt írtuk le részletesen: