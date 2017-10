Amundi: rövid távon jók lesznek a részvények

"Továbbra is azt tartjuk a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy a részvény eszközosztály összességében jól teljesíthet rövid távon. Ennek egyrészt a szinkronizált világgazdasági növekedés a fő oka, másrészt az, hogy a világgazdaság érdemi túlhevülésének jeleit egyelőre nem látjuk, harmadrészt pedig, hogy a Fed és a többi nagyobb fejlett ország jegybankja a jelek szerint csak nagyon lassan exitál a korábbi lazításból. A részvénypiaci árazások átlagban nagyjából az alacsony hozamkörnyezetnek megfelelőek.

Ahogy azonban haladunk előre a részvénypiaci ralliban, úgy válik egyre indokoltabbá a régiós fókusz helyett az egyedi részvénykiválasztáson alapuló aktív stratégia alkalmazása. Ezt leképzendő, 40%-ra emeltük az egyedi részvénykiválasztáson alapuló "hedge fund/abszolút hozam" alapú befektetések arányát. Előnyben részesítjük az olyan abszolút hozamú stratégiákat, amik lassan, fokozatosan növelik a részvény eszközosztályon belül a defenzív karakterisztikájú, magasabb osztalékhozamú papírok arányát, ezzel részben profitot realizálnánk a növekedési papírok jelentős menetelése után.A fentiek ellenlábaként, a régiókra (hazai, régiós, fejlett, fejlődő) fókuszáló részvény eszközosztály súlyát kis mértékben, 30%-ra csökkentettük. A kelet-közép-európai részvényekben ugyanakkor továbbra is látunk a fantáziát a rendkívül jó makrogazdasági környezet, az átlagban nem túl feszített árazás és a piac kevésbé hatékony mivolta miatt. A hazai részvények esetében a kispapírok menetelése egy közel három éves általános részvénypiaci menetelés végét jelezheti előre, ezért a hazai részvények arányát 0-ra csökkentettük.Az ajánlott portfólióban október folyamán a negatív kicsengésű török politikai eseményeket kihasználva a török bankszektorban is megvetettük lábunkat, elsősorban rövid lejáratú (!) vállalati kötvények vásárlásán keresztül. Ennek oka, hogy ezek a kötvények a rövid lejárat ellenére viszonylag magas hozamot fizetnek és az általunk preferált bankok jelentős állami védőhálóval is rendelkeznek egy alig eladósodott, jó demográfiájú országban. Emiatt a nemzetközi (török) vállalati kötvények súlyát 10%-ra emeltük a jelentőset emelkedő magyar államkötvények terhére.Az ingatlan eszközosztály súlyát 10%-ra emeltük, mert a régiós lakóingatlan-piacban még látunk 1-2 évnyi tartalékot és extra hozamot. A nyersanyagok közül továbbra is inkább a fémekben és egyes "soft commodity"-kben látunk fantáziát, semmint a szénhidrogén alapúakban, ezeknek a súlyt 10%-on hagytuk."