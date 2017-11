Csak úgy röpködnek a hozamok, lesz mire pezsgőt bontani az év végén?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Stabil a régió, még az is maradhat

Nyerő az alternatív

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az októberi helyzetnek megfelelően készültek el, a piacot jól lefedő felmérésünkben 7 alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Erste Alapkezelő, K&H Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.A legtöbb profi portfóliómenedzser úgy véli, hogy nem változtak jelentősen a világgazdaság pozitív kilátásai, alapvetően a fundamentumok stabilak és a részvénypiacoknak a közeljövőben van még felfelé irányuló mozgástere. A gyorsjelentésekben szép számok látszanak, a bizalmi indexek kedvező visszajelzést adnak és a profitkilátások is jók. Van persze, aki felhívja a figyelmet, hogy a részvények továbbra is drágák, nagyítóval kell keresni a relatív mutatók alapján az olcsónak mondható piacokat.Az EKB, bár bejelentette, hogy eszközvásárlási programjának mértékét csökkenti, egészen jövő szeptemberig futtatni fogja, aminél a piac sokkal szigorúbb lépésre számított. Ez még egy löketet adhat az európai részvénypiacoknak. A tengerentúllal kapcsolatosan azon megy a találgatás, hogy ki lesz a Fed-elnök, bárkire is essen a választás, többnyire szigorúbb monetáris politikát vár a legtöbb portfóliómenedzser, a szigorítás üteme viszont a többség szerint itt is óvatos lesz.Van olyan portfóliómenedzser, aki a hazai, illetve osztrák részvényekben lát most fantáziát, felhívva a figyelmet a stabil fundamentumokra. Egy másik szakember pedig úgy véli, az aktív vagyonkezelést / egyedi részvénykiválasztást végző alapokat lesz érdemes a következő időben követni, főleg azokat, amelyek defenzív papírokat vásárolnak.Egy profi befektető felhívja a figyelmet arra is, hogy 2017 teljesítménye eddig jó volt, de nem volt kiugróan jó, idén annyit kellett csinálni a jó teljesítmény eléréséhez, hogy venni kellett, szinte mindegy, hogy mit.Egyre inkább nő az alternatív eszközök népszerűsége a mintaportfóliókon belül, ahogy a portfóliómenezdserek a modellekben egyre inkább a kötvények és pénzpiaci eszközök helyett más, relatíve biztonságos, de magasabb hozamú alternatív eszközöket vásárolnak, miközben részvények iránti elméleti kereslet szintén magas maradt.

A részletes bontásban ismét megelőzték az abszolút hozamú eszközök / hedge fundok a pénzpiaci eszközöket (elsősorban a pénzpiaci eszközök arányszámának visszaesése miatt), ezeket követik a fejlett piaci részvények (USA és Nyugat-Európa), valamint a hazai kötvénypiac. A legnépszerűtlenebbek továbbra is az egyébként jól teljesítő hazai és régiós részvények.

A mintaportfóliók változásában a legkiemelkedőbb elmozdulás az alternatív befektetések előretörése, főleg a nyersanyag- és ingatlan típusú eszközök terén, valamint a pénzpiaci eszközök arányának visszaesése.

A historikus adatokat szemlélve kijelenthetjük, hogy még sosem volt ilyen magasan a mintaportfóliókon belül az alternatív eszközök aránya.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.