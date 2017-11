Hatalmas változások jönnek a legnépszerűbb értékpapír piacán

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A SEC eddig nem vezetett be egységes szabályozást az ETF-ekre, ezért egy új alap elindítása gyakran a szükségesnél sokkal lassabb és költségesebb folyamat. Ráadásul, ahogy az ETF-ek értéke az Egyesült Államokban több mint 3000 milliárd dollárra nőtt, a pénzintézetek egyre bonyolultabb pénzügyi termékeket kínálnak a hozaméhes befektetőknek. Míg eredetileg az ETF-ek alacsony díjazású és adózású indexkövető befektetések voltak, mára a befektetők vásárolhatnak tőkeáttétellel, shortolhatnak és fektethetnek kevésbé kereskedett piacokba is ezekkel a termékekkel.Ezek a fejlemények egyre jobban aggasztják a SEC-et, mivel sok a kisbefektető az ilyen alapok vásárlói között, akik nem feltétlen értik, hogy pontosan mit kapnak a pénzükért. A szabályozó hatóságok azt is megfigyelték, hogy pár ETF-el gyakran máshogy kereskedtek, mint az alaptermékükkel.Sokan azért is támogatnák a SEC szabályozásra tett javaslatát, mert jelenleg minden vállalatnak a felügyelet külön engedélyére kell várnia, ha új ETF-et akar indítani. A kritikák szerint ez a folyamat gyakran a nagyobb pénzintézeteknek kedvez, mivel jobb anyagi hátterükkel a jogi költségeket és a hosszabb várakozási időt is le tudják nyelni. Ráadásul a mostani módszerrel a SEC az erőforrásait is rosszul allokálja, mivel sok idő megy el az egyszerű döntésekkel, így a bonyolultabb ETF-ek engedélyezésére kevesebb idő marad. A szabályozás bevezetése felgyorsítaná az engedélyezés folyamatát, és sok időt spórolna meg a felügyeletnek is - állítja Norm Champ, a Kirkland & Ellis ügyvédi iroda partnere. Az új szabályozás kiterjedne az ETF-ek egységes ellenőrzésére, új alapok engedélyezésére, valamint ETF-ek tartására vonatkozó lakossági és intézményi szabályokra is.A SEC 2008-ban már benyújtott egy javaslatot az ETF-ek szabályozására, amely engedélyezte volna a befektetési alapoknak, hogy növeljék az ilyen alapokba fektetett tőke mennyiségét. A szabályozás a passzívan és az aktívan kezelt alapokra is kiterjedt volna, azonban a terveket elsöpörte a pénzügyi válság és annak következményei.Az újraéledt szabályozási folyamatot Dalia Blass, a SEC befektetési divíziójának új vezére irányítja. Bass elmondta, hogy a felügyelet nagy hangsúly fektet a szabályozás kidolgozására és a vázlatot már be is nyújtották a Trump adminisztrációnak. Azt azonban nem lehet még pontosan tudni, hogy az előírások mikor lépnek életbe, mert a 2008-as vázlatot sok helyen felül kell írni, így az egész folyamat akár több hónapba is beletelhet.