Meglepetés a javából: alázzuk a befektetésekben a szomszédokat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az európai alapkezelői szövetségeket tömörítő Efama legfrissebb, második negyedévre vonatkozó statisztikái szerint. Öt országnak - Luxemburgnak, Írországnak, Németországnak, Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak - van ezermilliárd eurót meghaladó alapkezelői piaca, az ezekben az országokban kezelt összvagyon több mint a háromnegyedét teszi ki a teljes európai piacnak., a 19,5 milliárd eurós kezelt vagyon eltörpül a nagyobb piacok adatai mellett, de azért így is sikerül néhány országot magunk mögé utasítani.

Klikk a képre!

Pozitívabb képet fest a magyar piacról, ha a V3-akhoz hasonlítjuk a kezelt vagyont. Piaci és földrajzi méretéből fakadóan Lengyelország alapkezelői piacát nehéz lenne beérni, a lengyel befektetési alapok nettó vagyona több mint duplája a magyar, cseh és szlovák alapokban kezelt összvagyonnak.A négy országból álló listán viszont, a legkisebb vagyonú alapkezelői piaccal ez esetben Szlovákia rendelkezik., nálunk a legmagasabb az egy főre jutó befektetési alap vagyon a négy ország között, utánunk következik Lengyelország és Szlovákia, és jóval lemaradva Csehország van az utolsó helyen.

Lengyelországban a legtöbb pénzt a kötvényalapok kezelik, ezt követik a pénzpiaci alapok, majd szinte fej-fej mellett a részvény- és vegyes alapok jönnek a sorban.

a legtöbb pénzt a kötvényalapok kezelik, ezt követik a pénzpiaci alapok, majd szinte fej-fej mellett a részvény- és vegyes alapok jönnek a sorban. Magyarországon nagyjából hasonló összegeket tartunk abszolút hozamú, kötvény és ingatlanalapokban.

nagyjából hasonló összegeket tartunk abszolút hozamú, kötvény és ingatlanalapokban. Csehországban a vegyes alapok vezetnek, ezeket követik a kötvény-, majd a részvényalapok.

a vegyes alapok vezetnek, ezeket követik a kötvény-, majd a részvényalapok. Szlovákiában is egyértelműen a vegyes alapok a piacvezetőek, ez a kategória lépi át egyedül az ezermilliárd forintos kezelt vagyon küszöböt.

Megnéztük azt is, hogy az egyes alapkezelői szövetségek adatai alapján hogyan oszlik meg a befektetési alapkategóriák között a kezelt vagyon a vizsgált országokban. Ami kiderült:

Egyértelműen kimagaslik Magyarország az ingatlanalapok népszerűségével : a vizsgált befektetési alap piacok között nálunk a legmagasabb az ingatlanalapok aránya a teljes piaci kezelt vagyonon belül, ráadásul nominálisan is a magyar ingatlanalapok kezelik a legtöbb pénzt a V4 országok között.

: a vizsgált befektetési alap piacok között nálunk a legmagasabb az ingatlanalapok aránya a teljes piaci kezelt vagyonon belül, ráadásul nominálisan is a magyar ingatlanalapok kezelik a legtöbb pénzt a V4 országok között. Nagy hátrányunk ugyanakkor a többi országhoz képest, hogy a magyar piacon a részvények, illetve részvényalapok iránti kereslet meglehetősen alacsony , ez jól mutatja a részvényalapok alacsony aránya is a teljes kezelt vagyonon belül, miközben mindhárom másik vizsgált országban a részvényalapok súlya meghaladja a 10%-ot.

, ez jól mutatja a részvényalapok alacsony aránya is a teljes kezelt vagyonon belül, miközben mindhárom másik vizsgált országban a részvényalapok súlya meghaladja a 10%-ot. Érdekes az is, hogy miközben a cseh és szlovák piacot egyértelműen dominálják a vegyes alapok , ezek sem a lengyel, sem a magyar piacon nem kapnak ilyen hangsúlyos szerepet.

, ezek sem a lengyel, sem a magyar piacon nem kapnak ilyen hangsúlyos szerepet. Másik oldalról kiemelhető, hogy míg a lengyel és magyar piacon a pénzpiaci alapok súlya meghaladja a 10%-ot - annak ellenére, hogy itthon az ezekben az alapokban kezelt vagyon hónapról hónapra egyre csökken -, addig a cseh és szlovák piacon ennek a kategóriának a súlya elhanyagolható.

- annak ellenére, hogy itthon az ezekben az alapokban kezelt vagyon hónapról hónapra egyre csökken -, addig a cseh és szlovák piacon ennek a kategóriának a súlya elhanyagolható. A lengyel 40%-os egyéb kategóriára még érdemes lehet kitérni, ezen belül ugyanis érdemi részt képviselnek a magántőkealapok, miután a lengyel alapkezelői statisztikáknak ezek is a részét képezik.

Az egyes alapkezelői piacok összetétele közötti különbségeket talán egy tortadiagram még inkább kiemeli, ha így hasonlítjuk össze a négy piacot, akkor a magyar alapkezelői piac szempontjából az alábbi következtetéseket lehet levonni:

Klikk a képre!