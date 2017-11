Öt év alatt eltűnt a sztáralapok fele

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A top 20-as listára az elmúlt öt évben kilenc új szereplő került fel, a régi kedvencek, mint a Pimco Total Return és Diversified Income alapok pedig kikerültek a listáról a Morningstar adatai szerint, írja a Financial Times . Lekerült a listáról többek közt még a Magyarországon több szolgáltatónál is elérhető Templeton Asian Growth és az Aberdeen Global Emerging Markets alapok is.A Pimco Total Return alapot - amely korábban a harmadik legnagyobb alap volt a listán - elsősorban Bill Gross, a "kötvénykirály" távozása miatt hagyták el a befektetők. Hasonló a sztori az Invesco Perpetualnál, ahol a High Income és Income alapok vagyonkezelője, Neil Woodford távozott 2013-ban.Ali Masarwah, a Morningstar Europe egyik igazgatója úgy kommentálta a jelenséget, hogy "vannak sztár vagyonkezelők. Ha egy sztár elhagyja a céget, a pénz is velük megy."Más alapokat, mint például a Templeton Asian Growth Fundot a kínai piacok 2015-ös összeomlása viselte meg, a befektetők egy része ekkor ijedtében elhagyta az alapot.A legnagyobb európai aktívan kezelt alap most a Pimco Income alapja, 50,1 milliárd eurós vagyonnal, ezt követi az AP7 Aktiefond 36,6 milliárd euróval, illetve az SLI Gars 24,9 milliárd euróval. A korábbi csúcstartó, a Templeton Global Bond 10. helyre esett vissza, 34,3 milliárd eurós kezelt vagyona közel a felére, 17,9 milliárd euróra esett vissza.