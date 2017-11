Utánajártunk, mennyire drágák világviszonylatban a magyar befektetések

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Inkább a drágábbak között a magyar alapok

A Morningstar friss adatai szerint, köszönhetően az alacsony hozamok miatti árazási nyomásnak, az olcsóbb passzívan kezelt alapok előretörésének, valamint a különféle helyi szabályoknak is, amelyek az alapok értékesítésére, a jutalékokra és transzparenciára is nagy hangsúlyt fektetnek.Érdekes ugyanakkor az a tény, hogy függetlenül a díjak csökkenésétől, a befektetők alapokra kifizetett összege nem feltétlenül lett alacsonyabb, ugyanis az alacsonyabb alapkezelési költségeket sok esetben kompenzálják a tanácsadásért elkért magasabb díjak.Általánosságban a magyar piacon is csökkent 2015-ről 2016-ra a kezelt vagyonnal súlyozott költséghányados, ami azt mutatja, hogy a költségcsökkenés nemcsak az alacsonyabb, hanem a magasabb kockázatvállalású alapokra is jellemző volt.

A Morningstar adataiból, a vizsgált országok és alaptípusok szerint összeállítottunk egy listát. A magyar piacot eredetileg az elemzőház nem vizsgálta, de. Elöljáróban azért tegyük hozzá, hogy a magyar piactól, fejlődő piacról lévén szó, nem várható el, hogy versenyezzen díjaiban a fejlettebb, sokkal nagyobb versenynek helyt adó nyugat-európai piacok alacsonyabb költségeivel, de ettől még érdekes összehasonlításként szolgálnak az adatok.

A Morningstar adatai alapján, a legtöbbet Tajvanban kell fizetni 1,45%-kal, a legkevesebbet pedig Svájcban 0,15%-kal. A Morningstar 25 országot vizsgált, ezek közül 19 esetben 1% alatti a kötvényalapok költségterhelése., igaz, a legfrissebb adatok csak 2016-ra vonatkoznak, valószínűsíthetően idén tovább csökkennek a befektetési alapok díjai itthon is.

. A legalacsonyabb, 1% alatti díjak Svájcban, az USA-ban és Hollandiában vannak, a legmagasabb, 2% felettiek pedig Olaszországban, Indiában és Kanadában. Magyarország részvényalapjainak költségterhelése az MNB adatai szerint ez esetben is a felső kategóriában foglal helyet 1,8%-kal.

, pedig a magyar piacon a 2016-ra vonatkozó adatok szerint még fordított volt a helyzet. Az itthon mért 1,9%-os díjterheléssel Magyarország benne van a legnagyobb díjat elkérő országok között Indiával és Kanadával karöltve. A legolcsóbban alapok alapjaihoz hozzájutni az USA-ban, Ausztráliában, Svédországban, Hollandiában és Svájcban lehet, ezekben az országokban 1% alattiak a díjak.

Érdekes számok a magyar piacról

Itthon a befektetési alapokban kezelt vagyon a BAMOSZ legfrissebb adatai szerint átlépte a 6000 milliárd forintot, igaz,. Az elmúlt évben látott mintegy 300 milliárd forintos vagyonbővülés tehát nem a háztartások, hanem az egyéb,például intézményi befektetőknek köszönhető.

A Morningstar elemzése csak a kötvény, részvény és alapok alapja konstrukciókra terjedt ki, pedig jó lett volna látni, hogyan alakulnak nemzetközi szinten az itthon népszerű ingatlan vagy vegyes alapok költségei is.

az ingatlanalapoknál az elmúlt 2-3 évben látott mintegy 500 milliárd forintnyi felfutás a vagyonban nagyrészt a lakossági keresletnek köszönhető, ennek ugyanis mintegy 65%-át a háztartási kereslet adta,

az elmúlt 2-3 évben látott mintegy 500 milliárd forintnyi felfutás a vagyonban nagyrészt a lakossági keresletnek köszönhető, ennek ugyanis mintegy 65%-át a háztartási kereslet adta, a pénzpiaci alapok esetében is kijelenthető, hogy az eladási hullámot nem az intézményi, sokkal inkább a lakossági befektetők generálták, a 2015 első negyedéve óta látott mintegy 600 milliárdos tőkekiáramlásból 423 milliárdos mínusz a háztartásoknál jelentkezett,

esetében is kijelenthető, hogy az eladási hullámot nem az intézményi, sokkal inkább a lakossági befektetők generálták, a 2015 első negyedéve óta látott mintegy 600 milliárdos tőkekiáramlásból 423 milliárdos mínusz a háztartásoknál jelentkezett, bár a kötvényalapok kezelt vagyona összességében nem csökkent nagyot, a háztartások befektetési alap portfóliójában jelentősen leépültek, 2015 márciusa óta közel 234 milliárddal.

Nagyon érdekes, hogy