2017 hozhatja el a befektetési guruk nagy visszatérését

Donald Trump azt ígérte, hogy enyhítik a pénzügyi törvények súlyát és adócsökkentést is beharangozott, mindez pedig jóval üzlet-barátabb környezetet eredményezhet a korábbinál. Trump ráadásul Steven Mnuchint, volt hedge fund menedzsert és Goldman Sachs-bankárt nevezte ki pénzügyminiszternek, aki együtt érző lehet a pénzügyi intézmények bajaival kapcsolatban.A szabályozások változása mellett abban is reménykednek a hedge fundosok, hogy az eszközárak közt nagyobb szórás lesz és a korreláció is csökken egyes értékpapírok közt. A válság utáni többéves helyreállás után ugyanis többnyire együtt mozogtak a részvények, ami az indexkövető alapoknak tett főleg jót.Úgy tűnik, a helyzet valóban változik. A Goldman adatai szerint az S&P 500 szektorai között az elmúlt három hónapban 0,09%-ra csökkent a korreláció, ami az 1990-es évek óta nem látott mélység.A Barclays elemzői is hasonló következtetésre jutottak: ők azt írták, hogy "az elmúlt időkhöz képest" magasabb szórásra és alacsonyabb korrelációra, valamint nagyobb volatilitásra számítanak, ami jó hír lehet a hedge fund menedzserek számára.A hedge fundok teljesítményén valóban látszik a pozitív évkezdés: a HFRI Fund Weighted Composite Index, ami a hedge fund piac teljesítményt méri, 1,2%-ot emelkedett januárban, ami 2013 óta nem látott indítás.Főleg a részvényekbe fektető alapok teljesítettek jól, amelyeknek teljesítményét mérő index 2,1%-ot emelkedett januárban. Ez még az S&P 500 1,8%-os emelkedését is túlszárnyalta.Tavaly egyébként 782 hedge fund húzta le a rolót, miközben 576 új alap indult, ezzel már második éve indult kevesebb alap, mint amennyi bezárta kapuit. Ez persze akár jó is lehet azoknak a szereplőknek, amelyek aktívak maradtak a piacon, hiszen konszolidáció tapasztalható.Bár tavaly 3020 milliárd dollárra nőtt a hedge fundok kezelt vagyona, összességében nettó 70,1 milliárd dollár hagyta el az alapokat.