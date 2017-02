5 hasznos tipp, ha befektetési alapra fáj a fogad

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1. Spóroljunk a költségeken!

Először is ott van a befektetési alap vételéért, eladásáért fizetendő tranzakciós költség . Ezt jellemzően az alapkezelők maximálják (ennek mértékét a kiemelt befektetői információs dokumentumaikban, vagyis KIID-jeikben találhatjuk), de a konkrét költség jellemzően ennél alacsonyabb és attól függ, milyen forgalmazótól vásároljuk meg a befektetési alapot.

Ha befektetési alapra fáj a fogunk, jellemzően kettő-négyféle költséggel találkozhatunk:

érdemes elkerülni a túldiverzifikált "alapok alapja" konstrukciókat és azokat, amelyek mindössze egy mögöttes alapba fektetik tovább az ügyfeleinek pénzét. Minden egyes "réteg" befektetési alap ugyanis legalább a működéséhez szükséges költségelemeket felszámolja, ez pedig alaponként legalább 1%-kal rontja a befektetésen elért hozamot.

érdemes házon belüli alapokat házon belüli forgalmazótól venni (pl. OTP Alapkezelő alapjait OTP értékpapírszámlán), mert jellemzően ezek kedvezőbb költséget számítanak fel, mintha egy "konkurens" cégcsoporttól vesszük őket meg.

2. A múltbéli hozam nem jelent sokat

össze tudjuk hasonlítani a kiszemelt alapot versenytársaival és a referenciaindexszel,

ellenőrizni tudjuk, hogy egy turbulensebb piaci időszakot hogy vészelt át az alap.

Ha a költségeken(amellett, hogy rendeltetésszerűen, a megadott időtávig tartjuk az alapokat):Jellemző, hogy az egyik első dolog, amit megnézünk, ha alapot választunk az, hogy milyen hozamot tudott elérni egy adott időtávon a kiszemelt befektetésünk. Pedig önmagában ennek, hiszen a múltbéli hozam nem jelent garanciát a jövőre. A múltbéli hozam csupán arra jó, hogy:Az alábbi ábrán jól látható, hogy hiába teljesített jól egy alap valamelyik évben, kevés olyan alap van, amely egy kétszámjegyű hozamot hosszú távon is produkálni tudott.

A hozam helyett érdemes inkább avizsgálgatni, ez azt mutatja meg, hogy egységnyi szórás mellett mekkora hozamot tud elérni egy adott befektetési alap. Sajnos nem sok olyan befektetési alap van, ahol ezt közzéteszi az alapkezelő, mi viszont kiszámoltuk többek közt a hazai részvényalapok esetén is ezt:

3. Ha már lehet, ússzuk meg az adót!

amelyen a gyűjtőév utáni 3. év elteltével a kamatadó 10%-át kell csak kifizetnünk,

öt év után pedig adómentesem juthatunk hozzá a hozamunkhoz.

Idén eltörölték többek közt a befektetési alapokra vonatkozó ehót is, így a hozam 21%-a helyett már "csak" 15%-ot kell leadózni az államnak. Szerencsére van rá mód, hogy még ezt a kiadást is megspóroljuk, ha egynyitunk,TBSZ-t nyitni minimális többletköltségei ellenére még mindig megéri:

nem befektetési alapokba, hanem ezekhez hasonlóan működő eszközalapokba fektet,

három év után a kamatadó 7,5%-ra esik vissza, öt év után ez is adómentes lesz,

jellemzően kockázati biztosítási védelem is jár hozzá,

általában drágább, mint egy értékpapírszámla, főleg, ha idő előtt vissza akarjuk vásárolni a befektetési egységeinket.

A másik megoldás az adó megspórolására egys lehet, ennek fő tudnivalói, hogyEzeket az úgynevezett "megtakarítási célú" életbiztosításokat az MNB idén év elejétől egyébként jelentősen olcsóbbá tette:

4. Nem érdemes ugrálni

Erről itt írtunk részletesen:Gyakori befektetői hiba, hogy akkor fektetünk be egy alapba, amikor a rali kifutott és akkor váltjuk vissza, ha éppen rosszul teljesít, de a legtöbb befektetési szakember egyetért abban, hogy, hanem sokkal inkább a "buy and hold" stratégiát érdemes használni. Ebben segíthet az, hogy az alapkezelők az alapok mellett feltüntetett kockázati besoroláshoz azt is odaírják, hogy hány évig érdemes a befektetési alapban hagyni a pénzünket.

5. Aktív alapot, vagy passzív alapot érdemes venni?

Ha aktívan kezelt alapot választunk, egy profi befektetési szakemberre bízzuk a pénzünket, aki legjobb belátása szerint alakítgatja a befektetési alapunk összetételét. Jellemzően medvepiacon ezek az alapok teljesítenek jól, míg bikapiacon alulmaradnak a passzív versenytársaikhoz képest. Az aktív alapok zászlóshajói hazánkban az abszolút hozamú alapok.

Az Egyesült Államokban jelenleg kiélezett vita folyik arról, hogy vajon érdemes-e kifizetni a portfóliómenedzserek szaktudásáért 2% vagyonkezelési költséget és 20% sikerdíjat, holott egy egyszerű S&P-követő alappal többnyire felül lehet múlni a hedge fundok teljesítményét.Hazánkban sokkal inkább az aktív alapok javára billen a mérleg, hiszen a BUX-rali csak 2015 óta tart, előtte hosszú évekig tengődött a magyar blue chip-index és az indexet rendre felül tudták teljesíteni az aktívan kezelt alapok.Az aktívan kezelt abszolút hozamú alapok egyébként nem a részvénypiacokhoz mérik a teljesítményüket, hanem a rövid kötvényekhez.