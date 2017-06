76 milliárd forintot keresett évente a profi befektető, most lelép 2200 milliárd forintnyi vagyonnal együtt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Andreas Halvorsen, a hedge fund vezetője jelentette be a személyi változást, ami elvileg "barátságosan" történt.Sundheim 15 évet töltött a Vikingnél, most "vállalkozói ambícióit fogja követni" a hedge fund befektetőinek írt levele szerint.A befektetési cég 8 milliárd dollárt fizet vissza befektetőinek, ami elmondásuk szerint "egy jó alkalom arra, hogy kisebb mérettel induljanak újra." Ennek ellenére a greenwichi Viking továbbra is a világ egyik legnagyobb hedge fundja marad, 24 milliárd dolláros kezelt vagyonnal.A Viking nem egyedi eset: az elmúlt években több hedge fund is csökkentette a portfóliójának méretét, mert úgy gondolta a menedzsment, hogy a hatalmas portfóliókkal a cég nehezen tud pozíciókat felvenni és nehézkes annyi pénzt kezelni.Sundheim egyébként kifejezetten jól keresett a Vikingnél: 2015-ben 280 millió dollárt vitt haza, ami körülbelül 76 milliárd forintnak felel meg.