A magyar sztárbefektetőket is elérte a Trump-para

Donald Trumpon a világ szeme

Töretlen optimizmus

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az októberi helyzetnek megfelelően készültek el, a piacot jól lefedő felmérésünkben 8 alapkezelő szerepeltette magát.Ahogy a legtöbb magyar portfóliómenedzser megjósolta, a Trump-rali januárban is nagyrészt kitartott, viszont a továbbiakban nagyban fogja befolyásolni a hangulatot az, hogy Donald Trump milyen gazdaság- és külpolitikai intézkedéseket tesz meg. Trump protekcionizmusával kapcsolatosan megoszlanak a vélemények: van olyan portfóliómenedzser, aki arra számít, hogy a Csendes-óceáni Partnerségből (TPP) való kiugrás jó indikátora annak, hogy a jövőben inkább bilaterális egyezmények fognak megszületni az Egyesült Államok és kereskedelmi partnerei közt, míg mások arra számítanak, hogy a politikus enyhíteni fog a beígért protekcionizmusán. Ha Trump ígéretei beválnak az infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatosan és végre beindul az amerikai növekedés, a szakemberek többsége szerint az amerikai részvénypiac emelkedhet, azonban az eszközosztály túlárazottságára többen is felhívják a figyelmet.A kötvényhozamok is emelkedésnek indultak, a Fed folytatja az emelési ciklusát az év maradék részében is, több profi befektető is megjegyzi, hogy ennek üteme elsősorban az amerikai gazdaság teljesítményétől függ majd. Az EKB folytatja továbbra is az eszközvásárlási programját, a lazítás viszont nem tart majd örökké. Több profi befektetői szerint is legalább volatilis lesz a kötvénypiac, viszont van olyan vagyonkezelő is, aki egyenesen óva inti most a befektetőket ettől az eszközosztálytól.A legnagyobb izgalmakat a feltörekvő piac hozhatja: van olyan vagyonkezelő, aki most jó vételi lehetőségnek tartja a kínai piacot, amely igyekszik majd kitúrni az Egyesült Államokat a világgazdaság éléről, azonban a hatalmas (nem teljesítő) hitelállománnyal küzdő országnak ehhez először a saját háza tája körül kell majd rendet tennie. Külön kockázatot jelent itt is, ha Trump kereskedelmi háborút robbant ki a vetélytársával: ennek már most is számos előjele van. Emellett a mexikói piac is izgalmas lehet Trump külpolitikája miatt, a szenvedő török lírát és értékpapírpiacot pedig Erdogan (illetve a politikusba vetett befektetői bizalom) befolyásolja majd elsősorban.Végül az egyik alapkezelő szerint nehéz előre jelezni, hogy mi várható az "új" világban, hiszen sok elemzőnek ez a "régi" világban sem sikerült, érdemes inkább az alacsony költségek elérésére, a diverzifikációra, az adókedvezmények kihasználására és a rendszeres megtakarításra koncentrálni.A befektetési szakemberek mintaportfólióiból mérsékelt optimizmus olvasható ki, elsősorban az alternatív- és a részvénytípusú befektetésekben látnak most fantáziát, míg a kötvénypiacot kerülik. A pénzpiaci eszközök súlya továbbra is alacsony, azonban jelentős növekedést mutat az előző hónaphoz képest.

A részletes bontásban látható, hogy a pénzpiaci eszközök jelentős előnyre tettek szert ismét a korábban csúcstartó hazai kötvények kárára, a második helyre a rugalmas, alternatív stratégiát követő abszolút hozamú befektetések kerültek. Érdemes megjegyezni, hogy a fejlett részvénypiacban is sokan látnak fantáziát, elsősorban az amerikai részvények emelkedését várják most a befektetési szakemberek.

Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a kötvénypiacot a kamatemelési ciklusok közeledése és a várható volatilitás miatt inkább igyekeznek elkerülni a befektetési szakemberek, míg a fejlett piaci részvényekben, abszolút hozamú stratégiákban és pénzpiaci eszközökben egyre többen látnak fantáziát.

2016 eleje óta nem voltak ilyen népszerűek a mintaportfóliókban a részvénytípusú eszközök, illetve ennyire népszerűtlenek a kötvények. A novemberben tapasztalható visszaesést kiheverték az alternatív befektetések az abszolút hozamú stratégiák térnyerésének köszönhetően.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti: