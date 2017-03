A Trump-rali nem halt meg, csak köhög egy kicsit

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Megtört a rali, most érdemes beszállni?

Miben van most még kraft?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a márciusi helyzetnek megfelelően készültek el, a piacot jól lefedő felmérésünkben 7 alapkezelő szerepeltette magát.Márciusban megtört a Donald Trump megválasztását követő ész nélküli rali, mivel a republikánus egészségügyi reformcsomagot visszadobta a kongresszus, az adócsomag és az infrastrukturális beruházások pedig egyelőre parkoló pályára kerültek.Több portfóliómenedzser gondolja viszont azt, hogy a sokk csak átmeneti és felhevül a piac, amint az adócsökkentés ismét a középpontba kerül, egyikük pedig úgy véli, hogy a reformtervezet visszadobása jel arra, hogy Trump sem tudja annyira felforgatni a világot, mint akarja.Az amerikai kamatemelés üteme elsősorban a bankpapírokra van hatással - emeli ki az egyik portfóliómenedzser, többen is úgy gondolják viszont, hogy súlyos hatása a Fed emeléseinek egyelőre nem lesz a tőkepiacokra.Egy alapkezelő kiemelte, hogy a magyar fundamentumok kedvezőek, a forint árfolyama pedig szerintük stabil marad a következő egy-két hónapban.Európában várhatóan a szélsőséges erők (Wilders, Le Pen) háttérbe szorulásának köszönhetően szolid emelkedés következhet, a Brexittel kapcsolatos kockázatokat pedig már beárazták a befektetők az egyik vagyonkezelő szerint. Ennek ellenére persze a választások jelentik továbbra is az egyik legnagyobb kockázatot az öreg kontinensen.A befektetési szakemberek mintaportfólióiból kiolvasható a volatilis piaci környezetben rugalmas megközelítést jelentős alternatív befektetési eszközök favorizáltsága, miközben a pénzpiaci eszközök súlya is enyhén visszaesett, a részvényeké viszont nőtt. A februárhoz hasonlóan az alternatív befektetések - ingatlan, nyersanyag, hedge fundok -, képviselik a legnagyobb súlyt a modellportfóliókban, tartósan 33%-os arányban.

A részletes bontásban látható, hogy a pénzpiaci eszközök visszaszorultak, a hedge fundok / abszolút hozamú eszközök pedig átvették a vezető helyet a mintaportfóliókban. A harmadik helyet továbbra is a fejlett piaci részvények alkották.

Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a pénzpiaci eszközök súlya jelentősen csökkent a mintaportfóliókban, míg az alternatív befektetéseké - elsősorban a nyersanyagok terén - nőtt a legjobban. Az európai és amerikai piacokkal kapcsolatos bizonytalanságok miatt többen is csökkentették a fejlett piaci részvények súlyát.

Ezen az ábrán pedig jól látszik a kockázati étvágy folyamatos növekvése, a kockázati kitettséget viszont egyre inkább alternatív befektetéseken keresztül veszik fel az alapkezelők.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.