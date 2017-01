Az ingatlanbefektetések mentették meg a magyar befalapok tavalyi évét

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Év végére csak összejött a fordulat

A tavalyi vagyonfelhalmozási trend alapján nagyon úgy nézett ki, hogy a befektetési alapok piaca még a 2015 év végi vagyont sem fogja tudni elérni, de a decemberi friss BAMOSZ statisztikák alapján megtört a jég:, ami éves összevetésben 1,45%-os növekedést jelent. A befektetési alapok keresletében persze nagy szerepe lehetett annak is, hogy december a TBSZ és a NYESZ hónapja is, az ezeken a megtakarítási számlákon elhelyezett befektetési alapok is nagyban hozzájárulhattak a piac pozitív év végi számaihoz.

A vagyonfelhalmozásban nemcsak a megugró keresletnek, hanem. Decemberben közel 60 milliárd forintos pluszban zárt az alapok értékesítése, ilyen magas számot egész évben nem lehetett mérni, de az alapokkal elért hozamok is meghaladták az 57 milliárdot, így összesen kijön a 117 milliárdos vagyonbővülés.

Belehúztak az ingatlanalapok

, legalábbis az értékesítési számokat tekintve, a népszerű alapkategóriába ugyanis 57,5milliárd forintnyi tőke áramlott, annyi, mint az év első négy hónapjában összesen. Ehhez képest a származtatott alapok 8 vagy az abszolút hozamú alapok 7,6 milliárdja már nem tűnik olyan soknak a második és harmadik helyen. A pénzpiaci alapoknál folytatódott a tőkekiáramlás, decemberben több mint 18 milliárdot vontak ki a befektetők, de ezúttal a tőkevédett és a vegyes alapok is mínuszban zárták a hónapot.

A 12 havi gördülő nettó értékesítési adatok alapján a pénzpiaci alapok további térvesztése szinte már várható volt, emellett a kötvényalapok értékesítési számai is romlanak., az elmúlt hónapok adatai alapján stabilan őrzik a vagyontortán belüli helyüket.

A részvény- és abszolút hozamú alapok hoztak a legtöbbet

Év végére. A tőkevédett alapok negatív teljesítményétől eltekintve minden alapkategória pozitívban zárta a hónapot, az ingatlanalapok iránt annak ellenére nagy volt a kereslet, hogy decemberben csak 0,2%-os teljesítményt tudtak felmutatni.

A legtöbb kezelt vagyon továbbra is a kötvényalapokban van, 23,3%-kal, ezt követően pedig a pénzpiaci alapok szakítanak ki egy nagyobb részt a tortából 16,7%-kal, bár arányuk folyamatosan csökken. Voltak meglepetések is az év utolsó hónapjában,, és nem sokkal vannak lemaradva az abszolút hozamú alapoktól sem.