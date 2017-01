Bankbetétbe tetted a pénzed? - Jobban jártál, ha erre fogadtál

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

2016 nagy vesztesei voltak a pénzpiaci alapok

A többi befektetési alapkategória teljesítményéről ezekben a cikkekben írtunk:Bár az MNB kamatcsökkentésével párhuzamosan a lakossági bankbetétekre kínált kamatok is visszaestek, az éven belüli bankbetétek átlagkamatát csak egy pénzpiaci alap tudta felülmúlni. Az MNB statisztikái szerint 2015. december végén az éven belüli bankbetétek 1%-os előretekintő kamatot kínáltak a befektetőknek, míg a legjobb pénzpiaci alapok éppen csak meg tudták közelíteni az 1%-os éves hozamot tavaly, a többség 0,5% vagy ez alatt teljesített.

Tegyük, hozzá, hogy a pénzpiaci alapoknak nincs könnyű dolga az utóbbi időben, a piacon uralkodó alacsony hozamok (ami az MNB törekvései szerint 2018 végéig nem is változna itthon) mellett a 3 és 12 hónapos DKJ-hozamok is nulla körüli szintekre estek 2016-ban, így. Az alacsony hozamok hatása a kezelt vagyonban is visszaköszön, november végén. A november végi 985 milliárd forintos nettó eszközérték közel 25%-os visszaesést jelent a 2015. december végi 1307 milliárdról.

A pénzpiaci alapok tavalyi alacsony hozamtermelése jól láthatóan nem tudta kompenzálni a befektetői tőkekivonásokat (sőt!), a januárt leszámítva tavaly nem volt olyan hónap, amikor nem a vagyonkiáramlásról szólt volna a pénzpiaci alapok hónapja, lényegében. Novemberrel bezárólag közel 333 milliárd forintos tőkevesztéssel zárták 2016-ot a pénzpiaci alapok.

Likviditási vs egyéb pénzpiaci alapok

A likviditási alapok azok az alapok, amelyek portfóliójában az eszközök súlyozott átlagos hátralévő futamideje a 60 napot, az eszközök súlyozott átlagos hátralévő élettartama a 120 napot nem haladja meg.



Ezzel szemben az egyéb pénzpiaci alapoknál a portfólióban lévő eszközök súlyozott átlagos hátralévő futamideje a 6 hónapot, az eszközök súlyozott átlagos hátralévő élettartama a 12 hónapot nem haladhatja meg.



Ez alapján tehát a likviditási alapok rövidebb időtávra fektetnek be és az egyéb pénzpiaci alapoknál alacsonyabb kockázat mellett, ugyanakkor ez alacsonyabb potenciálisan elérhető hozamot is jelent egyben.

. A legnagyobb alap a 63 milliárdot kezelő Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Alap lett, bár éves összevetésben még így is több mint 20%-os vagyonvesztést könyvelhetett el. A legnagyobb vagyonbővülést egyéves időtávon az Erste Euro Pénzpiaci alap produkálta több mint 30%-kal, ezt és egy másik alapot kivéve ezzel ki is fújt a pozitív vagyonváltozást felmutató alapok listája. A legnagyobb vagyonvisszaesést a nagyok közül szinte fej-fej mellett az OTP Szinergia III. alap, a Pioneer Magyar Pénzpiaci alap és az Erste Alapok Pénzpiaci alap könyvelhették el közel 60% vagy a feletti csökkenéssel.

A legnagyobb vagyont kezelő likviditási alap az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci alap lett 185,5 milliárdos kezelt vagyonával, ami 15%-os visszaesést jelent a 2015. december végi 218 milliárdhoz képest. Ugyancsak 100 milliárd feletti vagyont kezelt a CIB Hozamvédett Betét Alap, a dobogó harmadik fokát is a CIB egyik alapja foglalja el. Az egyéb pénzpiaci alapoknál már megfigyelt vagyoncsökkenési trend a likviditási alapoknál is jelen van, négy alapot leszámítva a listán szereplő alapok tavaly nem tudták növelni vagyonukat. Itt azonban már 60-70%-os vagyonbővüléssel is találkozhatunk, a K&H Likviditási Elszámoló alapja egy alacsonyabb bázisról közel 70%-ot, míg a CIB Euró Pénzpiaci alap 61% körül eszközérték-növekedést tudott felmutatni.

Már az 1%-os hozam is ritka

Az egyéb kategórián belül nem találunk olyan alapot, amely 1% vagy a feletti hozamot ért volna el. Az 1%-hoz a legközelebb az Aegon Pénzpiaci alap állt 0,83%-kal, illetve a Generali Cash B sorozata tudott még 0,6% feletti éves hozamot elérni a lakossági, forintos sorozatok között.. Két alap, a Quaestor Kurázsi és a Concorde Pénzpiaci pedig mínuszban zárta az évet.

A likviditási alapok között is volt olyan alap, amely 1% feletti hozamot tudott elérni,, de a második és a harmadik helyre is egy budapestes alap került fel. A legrosszabb éves hozamot az Equilor Likviditási Alap érte el mínusz 0,3%-kal, emellett mínuszban zárta az évet a Sberbank Pénzpiaci Alap is.

A legrövidebb lejáratú állampapírok árfolyamalakulását mutató ZMAX index egyéves hozamát egyedül az Aegon Pénzpiaci alap tudta felülteljesíteni, igaz, egy kicsivel nagyobb szórás mellett. Voltak olyan alapok is, mint például a Budapest Befektetési Kártya Tőkevédett alap, a Concorde Pénzpiac alap, az Erste Alapok Pénzpiaci és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci alap, amelyek a ZMAX-nál kisebb éves szórást értek el, de a teljesítményük már jóval elmaradt a sokszor referenciaként használt indexétől.

A likviditási pénzpiaci alapok közül szintén csak egy alap tudta meghaladni a ZMAX éves teljesítményét, a BP Bonitas alap, bár az indexénél több mint kétszer magasabb szórás mellett. Az itt szereplő alapok többsége az éves 0,1%-os szórásértéken belül maradt, de közülük csak kevés alap tudta elérni vagy meghaladni a 0,5%-os hozamot.

A teljesítmény egyik legjobb fokmérője, hogy egységnyi szórásra vetítve az alapok mekkora többlethozamot értek el. Az ezt bemutató Sharpe-mutató, mint az a hozamadatok alapján is várható volt, gyászos képet fest: a vizsgált 29 pénzpiaci és likviditási alap között ugyanis hiába volt mindegyiknek egy éves időtávon értelmezhető adata, azok közül, amit a fentiekben leírtak miatt ez esetben sem szerepeltetünk). A legjobb értéket a BP Bonitas likviditási alap mutatta 2,33-mal, de pozitív Sharpe-pal rendelkezik az egyéb kategóriájú Aegon Pénzpiaci alap is.