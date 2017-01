Bezárt a Quaestor Alapkezelő

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Január 4-én megszűnt a Quaestor Alapkezelő tagsági viszonya a Bevánál, mivel a biztosítás alá tartozó portfoliókezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét visszavonta az MNB - írja a Világgazdaság.A Quaestor Alapkezelő ügyfelei is megsínylették a 2015 tavaszán kirobbanó brókerbotrányokat, a Quaestor csődjét követően az MNB a Quaestor befektetési alapok forgalmazását is felfüggesztette . Egy év múlva, tavaly áprilisban jelentették be, hogy visszaállítják az alapok forgalmazását, az új forgalmazó az az NHB Bank lett, amely a Buda-Cash-botrányban érintett Access Alapkezelő alapjainak forgalmazását is átvette.A Quaestor Alapkezelő tevékenységének felfüggesztését tavaly júniusban rendelte el az MNB, ennek fő oka az volt, hogy az alapkezelő minősített befolyással rendelkező tulajdonosa a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. volt, amely a jegybank akkori megfogalmazása szerint a pénzügyi szférában szakmai elismertségét végérvényesen elvesztette, továbbá a gondos tulajdonosi irányítást sem képes biztosítani.A Quaestor négy megmaradt értékpapíralapját és ingatlanalapját az Access Alapkezelő viszi tovább, a megmaradt alapokban összesen kevesebb mint kétmilliárd forintnyi ügyfélpénz van.