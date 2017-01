Durván beszólt a passzív befektetések királya a portfóliómenedzsereknek

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

a New York-i tőzsdén folytatott kereskedés mindössze 1 százalékát adják a hagyományos indexkövető alapok, ráadásul nem is csinálnak semmit azon kívül, hogy megveszik a részvényeket, aztán örökre tartják őket.

Valószínűleg én is ezt tenném, ha az ő helyükben lennék. Ezeknek az aktív menedzsereknek egy komoly üzleti problémájuk van. Folyamatosan vesztik a pénzt.

A passzív befektetések királya, John C. Bogle szerint a (nem indexkövető) befektetési alapok és a hedge fundok "tele vannak kifogásokkal".Bogle a Vanguard alapítója és egyben az első indexkövető alap létrehozója is, az elmúlt években, évtizedekben az alapjai folyamatosan hódítják el a piacot a saját elemzéssel, eszköz-összeállítással, aktív vagyonkezeléssel dolgozó hedge fundok és befektetési alapok elől. Az aktív alapok már csak azért is vesztenek a népszerűségükből, mert nemcsak drágábbak, mint az indexkövető alapok, de az alapok többsége még csak túl sem tudja teljesíteni a benchmark értékpapírkosarakat.Persze a passzív alapokat folyamatosan támadják, mert elvileg, Bogle szerint viszont ez nem így van. A Vanguard alapítója a Business Insidernek adott interjújában kifejti, hogy szerinte nem torzítják a piacot, hiszenHa kapnak még pénzt az ügyfelektől, vesznek még részvényeket, ha az ügyfelek kiveszik a pénzt - ami ahogy Bogle hozzátette, rendkívül ritka - akkor meg eladják a kitettségüket.A Vanguard alapítója elég durva kritikával csap oda ellenfeleinek: szerinte az aktív befektetések támogatói csak szalmabábérveléssel tudják támadni, vagyis szándékosan felnagyítják a passzív alapokkal kapcsolatos vélt-valós hibákat és remélik, hogy előbb-utóbb talál majd valamelyik ütésük.- folytatja az üzletember.Kicsit fényezi még a Vanguardot is, mondván, hogy szerinte az bántja az aktív befektetőket, hogy egy cég, az övé, szívja fel a pénzáramlás több mint 100%-át, minden más cég csak veszíti a befektetők pénzét.Végül hozzáteszi: ő eredetileg nem egy kolosszust tervezett. A Vanguard Group körülbelül 3800 milliárd dollárnyi ügyfélvagyont kezel és a világ második legnagyobb alapkezelőjévé nőtte ki magát 1975-ös alapítása óta, ők kezelik a világ legnagyobb befektetési alapját is.