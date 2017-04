Egész Európa odavan a magyarok egyik kedvenc befektetéséért

A befektetési alapok jövőjéről is szó esik a Portfolio szerdai, Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Regisztráljon még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A tavalyi Brexitről szóló népszavazás miatt az ingatlanalapok a figyelem középpontjába kerültek, miután a nagy összegű tőkekiáramlásoktól tartva több brit ingatlanalapot is befagyasztottak. A befagyasztások ellenére a befektetők kereslete jelentősen megugrott a nyíltvégű ingatlanalapok iránt, amelyeknek jellemzője, hogy a befektetett összeget havi, heti de akár napi szinten is vissza tudja utalni a befektetőknek.A Morningstar adatai szerint tavaly 6,4 milliárd eurónyi tőke áramlott az európai ingatlanalapokba (az Egyesült Királyságot kivéve), ami négy éves csúcs a nyíltvégű ingatlanalapoknál. Az ok többnyire abban keresendő, hogy az alacsony hozamkörnyezetben az ingatlanalapok vonzó hozamok kínálnak, és a befektetők részesülni akarnak az ingatlanpiac felfutásából is.A tavalyi rekord keresletnek köszönhetően a nyíltvégű ingatlanalapokban kezelt vagyon (a brit alapokat kivéve) 125 milliárd fontra ugrott a 2013. év végi 101 milliárd fontról. Ettől függetlenül a szakma egy része szerint problémákat vet fel, hogy nyíltvégű alapokban olyan illikvid befektetések legyenek, amelyek megnehezíthetik a befektetőknek az akár napi szintű tőkekivonást.Éppen emiatt az európai hatóságok már vizsgálják annak lehetőségét, miképpen lehetne likviditási szabályokat bevezetni a nyíltvégű alapoknál. Az MSCI pan-Europe ingtalanindex alapján jól teljesítettek az ingatlanalapok, az elmúlt három évben 10,7%-os évesített hozamot értek el. A PwC 2017-re vonatkozó jelentése szerint azonban az alapkezelők csökkentik az ingatlanalapokkal kapcsolatban megfogalmazott hozamelvárásokat, mivel bizonytalanok Európa jövőjével kapcsolatban.