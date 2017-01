Egy tőzsdei befektetés, ami már három éve dönti a rekordokat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Bár a hivatalos számok még nem jöttek ki a globális ETF-piacról, azt már tudni lehet, hogy a Trump megválasztását követő részvénypiaci raliból az amerikai részvényekbe fektető ETF-ek is pozitívan jöttek ki, miután novemberben és decemberben is nagy összegek áramlottak ezekbe a befektetési lehetőségekbe.Második éve már, hogy a BlacRock, a világ legnagyobb ETF-szolgáltatójának alapjai gyűjtötték be a legtöbb vagyont, az iShares ETF-alapjába például 140 milliárd dollár áramlott, ami meghaladja a 2015-ben mért 130 milliárd dollárt.A részvénypiaci rali mellett az aktívan kezelt befektetési alapok rossz éve is hozzásegített az ETF-ek vagyonnöveléséhez, emellett a japán jegybank ETF-vásárlási stratégiája is jelentősen megemelte az ETF-ek iránti keresletet.