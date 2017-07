Egyetlen manőverrel elbukta vagyonának 80%-át az olasz bankmentő alap

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A portfólió menedzsere most azon gondolkozik, hogy likvidálja a 2015 áprilisában létrehozott alapot, amelybe többek közt a legnagyobb olasz bankok és más pénzintézetek is befektettek.A befektetési alap a manőverrel a vagyonának 80%-át elbukta (összesen kb. 4,25 milliárd eurót kezeltek), a maradék 800 millió eurót egy másik alapba fektették, ami Atlante 2 névre hallgat, célja, hogy a pénzintézetek rossz hiteleit felvásárolja.Összesen az Atlante 2-nek egyébként 2,2 milliárd eurónyi vagyona van.A venetói bankok helyzetéről itt írtunk:(Reuters, New York Times)