Elárulták a befektetési guruk, milyen papírokkal lovagolták meg a Trump-ralit

Elsősorban a bankszektor volt népszerű a befektetési guruk körében, a pénzintézeti részvények a harmadik negyedévben rég nem látott pozitív pénzáramot kaptak a hedge fundoktól. A Bank of America részvényei voltak az egyik legnépszerűbb befektetés a szakemberek köreiben.A FactSet jelentése szerint, amit a Yahoo Finance szemlézett, a legnagyobb 50 hedge fund 3,5 milliárd dollárt öntött a bankrészvényekbe 2016 negyedik negyedévében. Ebből a Bank of America részvényeit 1,5 milliárd dollár értékben vásárolták fel összesen.Kifizetődő volt a bankpapírokat vásárolni, hiszen Donald Trump megválasztása után jelentős raliba kezdtek a pénzintézeti részvények. A befektetők elsősorban azért vették a bankpapírokat, mert a felügyeleti nyomás csökkentését és adócsökkentést várnak a republikánus politikustól.Az egyik legnagyobb befektetést az elmúlt években gyengélkedő Third Point LLC tette meg, Dan Loeb, a hedge fund menedzsere 1 milliárd dollárért vett bankrészvényeket. Az alap kitettségét a pénzintézeti szektorba a novemberi 4,4%-ról decemberre 11,8%-ra növelte a portfóliómenedzser. Loeb egyébként nem Trumptól vár csodát, hanem arra számít, hogy a Fed stabilan folytatni tudja a kamatnövelési pályáját, ez pedig jótékony lesz a pénzintézetekre is.