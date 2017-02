Európa sokkal izgalmasabb lehet idén, mint Donald Trump

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Európa szolgáltathatja az izgalmakat

A rugalmas befektetések a nyerők

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az októberi helyzetnek megfelelően készültek el, a piacot jól lefedő felmérésünkben 8 alapkezelő szerepeltette magát.Donald Trump gazdaságpolitikai intézkedéseiből egyelőre nem sokat látni, ennek ellenére az amerikai részvényrali és a befektetői kockázatvállalás mértéke hónapok óta szinte töretlen. A magyar befektetési alapokat kezelő szakemberek többsége szerint is főleg a remény és a túlfűtött optimizmus hajtja az emelkedést, egy portfóliómenedzser pedig felhívja a figyelmet arra is, hogy előfordulhat akár az is, hogy a Trump-kormány fiaskói miatt a tervezettnél később kerül implementációra a várva várt adócsomag.Mindez várhatóan nem téríti majd le a Fedet a kamatemelési pályáról: a szakemberek többsége 2-3 kamatemelésre számít idén, jövőre pedig újabb 2-3 újabb emelés következhet be. Az egyik portfóliómenedzser úgy véli, hogy az USA növekedési üteme 3 százalék köré gyorsulhat idén.Több szakember is megjegyzi, hogy az amerikai részvénypiacnál sokkal izgalmasabb lehet idén Európa, illetve a régiós (közép-európai, hazai) részvénypiac. Miközben az EKB várhatóan elkezd a szigorítás pályájára állni (legalább kommunikációjában), a francia, holland, német és olasz a választások és a Brexit miatt számos negatív irányú kockázat leselkedik a tőkepiacokra. A portfóliómenedzserek jelzik, hogy sok több elemző is az eurozóna összeomlását vizionálja, ők viszont ezt a véleményt nem osztják, többen úgy is gondolják, hogy ideje elkezdeni európai részvényeket vásárolni.A fejlődő piacok nagyjából kiheverték a Donald Trump megválasztását követő kezdeti sokkot, de a feltörekvő Ázsia felett továbbra is ott lebeg a "hentesbárd". A kínai gazdaság dinamikája tovább lassulhat, a 6,5-7%-os növekedési cél viszont várhatóan nem módosul majd jelentősen. Egy szakember felhívja a figyelmet arra is, hogy a vagyonkezelési termékek (WMP) helyzete még mindig megoldatlan, egy másik portfóliómenedzser viszont nyugtatja a kedélyeket azzal, hogy Kína összeomlását és évek óta vizionálják a piacon, mégsem következett eddig be (megjegyzi, hogy Európa ugyanígy megoldható problémákkal küzd).A befektetési szakemberek mintaportfólióiból kiolvasható a volatilis piaci környezetben rugalmas megközelítést jelentős alternatív befektetési eszközök favorizáltsága, miközben a részvények és a pénzpiaci eszközök súlya is enyhén visszaesett. A januárhoz hasonlóan az alternatív befektetések - ingatlan, nyersanyag, hedge fundok -, képviselik a legnagyobb súlyt a modellportfóliókban, a kategória népszerűsége azonban csak nőtt.

A részletes bontásban látható, hogy a pénzpiaci eszközök visszaszorultak, míg az abszolút hozamú alapok, hedge fundok szorosan felzárkóztak mögéjük. Érdemes megjegyezni, hogy a fejlett részvénypiacban is sokan látnak fantáziát, elsősorban az amerikai és európai részvények emelkedését várják most a befektetési szakemberek.

Az alábbi ábra jól mutatja az abszolút hozamú befektetési stratégiák térnyerését, de látszik, hogy a nyersanyagok és a hazai kötvények súlya is emelkedett a mintaportfóliókban, míg a részvényeké és pénzpiaci eszközöké csökkent.

Bár a részvények népszerűségi lendülete megingott, az alábbi ábrán látható, hogy továbbra is körülbelül a tavaly év eleji szintet tartják.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.