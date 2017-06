Futótűzként terjed egy befektetés, már a felügyelet is vizsgálódik

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Úgy menetelnek az ETF-ek, hogy követni sem lehet

Milyen ETF-ektől tart a globális felügyelet?

Közel 4000 milliárd dollárnyi vagyon

Egyre több nemzeti felügyeleti szerv indít átfogó vizsgálatot a lassan 4 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelő ETF-ekkel szemben, sőt, legutóbb még a nemzeti értékpapír-felügyeleteket tömörítő globális szerv is bejelentette, hogy vizsgálják a tőzsdén kereskedett alapokat., a népszerűségük egyik oka, hogy a befektetési alapokhoz képest jóval alacsonyabb költségekkel dolgoznak, ráadásul egy-egy ilyen termékkel egy teljes tőzsdei indexet is követni lehet és nem kell az index minden egyes alkotóelemét megvenni jóval magasabb költség mellett (nem beszélve a folyamatos átsúlyozási igényről, ha valóban az indexben szereplő súlyoknak megfelelő portfóliót tartanánk).nem is az egyszerűbb, indexkövető ETF-ekkel van, hanem az azóta továbbfejlesztett,. A felügyeleti szervek szeretnének pontosabb képet kapni arról, hogy milyen tulajdonosi szerkezettel bírnak ezek az alapok és pontosan milyen árazás mellett működnek. A félelem nem alaptalan, miután a 2008-as válság kirobbanásának okaként is főként az átláthatatlan jelzálogfedezetű értékpapírokat lehet felhozni.A legismertebb és legelterjedtebb ETF-ek bizonyos részvénypiaci indexeket követnek, de találkozhatunk kötvény-, árupiaci vagy éppen devizapiaci ETF-ekkel is. Ezek mellett ott vannak a hatóságok figyelmét leginkább lekötő, tőkeáttételt alkalmazó ETF-ek. A piacon általában a kétszeres tőkeáttételt alkalmazó tőzsdén kereskedett alapokkal találkozni, de vannak olyanok is, amelyek akár háromszoros tőkeáttétel mellett működnek.A tőkeáttételes ETF-ek nem meglepő módon nagy népszerűségnek örvendenek, az intézményi befektetők körében elsősorban arbitrázslehetőségek kihasználásához, rövidtávú taktikai stratégiák megvalósításához vagy rövid távú fedezeti célokhoz jönnek jól, míg a lakossági befektetőknél főként a potenciálisan elérhető magasabb hozamok miatt népszerűek. Csakhogy a magasabb hozam magasabb kockázattal is jár, egy piaci index lejtmenete esetén a tőkeáttételt alkalmazó ETF-ek jóval nagyobb veszteséget okozhatnak, mintha magát az indexet tartaná egy befektető.Az ETGFI legfrissebb, áprilisi adatai szerint, ebből a legnagyobb részt,. Az amerikai ETF-piac több mint négyszerese az európainak (a teljes piacnak pedig a 72%-át teszi ki), ahol április végén 621 milliárd dollárnyi vagyont volt tőzsdén kereskedett alapokban. A 2005-től rendelkezésre álló éves adatok jól mutatják, hogySőt, az ETFGI adatai alapján, az előzés még 2015-ben történt. Az ETF-ek teljesítménye már csak abból a szempontból is becsülendő, hogy 27 éve vannak a piacon, szemben a hedge fundok 67 éves piaci jelenlétével.

Az elmúlt tíz évben a piacon elérhető, mára közel 5000 ETF közül választhatnak a befektetők. A darabszámot tekintve már nem beszélhetünk USA-dominanciáról, nagyjából ugyanannyi európai és egyéb régiós ETF-fel lehet találkozni, mint amerikaival.

, a BlackRock iShares családjába 812 ETF tartozik, amelyek együttesen 1475 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek. A BlackRock után a Vanguardnak és a State Streetnek van a legnagyobb vagyont kezelő ETF-családja a piacon:

Magyarországon milyen ETF-ek vannak?

Itthon egyelőre még nem terjedtek el a tőzsdén kereskedett alapok, ezt bizonyítja, hogy a BAMOSZ honlapján elérhető információk szerint. Az alap még 2006-ban indult, a befektetések között a BUX indexben szereplő hazai nagyvállalatok részvényei szerepelnek.

A BUX ETF alap a május végi adatok szerint. Megkérdeztük az OTP Alapkezelőt a vagyoncsökkenés okáról, azt a választ kaptuk, hogy egy intézményi befektető tőkekivonása okozta a vagyoncsökkenést.