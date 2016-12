Gyilkos árverseny alakult ki a hedge fundok között

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Chris Rokos, neves befektető tavaly indított egy hedge fundot, amely a hagyományos, 2 százalékos vagyonkezelési költséget és 20 százalékos sikerdíjat kérte el a befektetési szakértelméért, de a befektetők sokallták a költséget. Ehelyett inkább 1 százalékos vagyonkezelési költségre és 30 százalékos sikerdíjra váltott, amely miatt nagyobb inszentívája lesz arra, hogy jobb hozamot érjen el.A hedge fund-piacon egyre fontosabb a költségek rugalmassága, az alacsony hozamkörnyezetben ugyanis egyre költség-érzékenyebbek a befektetők, a "2 és 20"-as költségmodellt már nem sok ügyfél vállalja be.Ermanno Dal Pont, a Barclays globális stratégája szerint a negyedéves hozzáférhetőségnek is vége van a költségek mellett.Sok vagyonkezelő a kezelt vagyonuk alapján, vagy befektetési időtartam alapján csökkenti is egyes ügyfelei költségeit, van olyan is, hogy aki egy alap indulásakor azonnal befektet, kedvezőbb költségekkel teheti ezt meg, mint más befektetők.A sikerdíjat (amit a benchmark feletti hozamrészre terhelnek) általában akkor csökkentik, ha egy ügyfél új pénzt tesz az alapba.Az alapok kétharmada ad az ügyfeleinek lehetőséget arra, hogy a költségek egy részét ne kelljen kifizetniük. A "multi-asset" stratégiát használó, vagyis többféle eszközbe (deviza, kötvény, részvény) egyszerre fektető alapok esetén ez az arány csak az alapok felét teszi ki.A hedge fundok átlagos költsége már most 1,65 százalékos vagyonarányos költségre és 18 százalékos sikerdíjra csökkent, új alapok esetén ugyanez az átlag már 1,49 százalék és 17,5 százalék a Hedge Fund Research adatai szerint.