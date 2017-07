Ha valami, akkor ez a befektetés felveheti a versenyt az állampapírokkal

A befektetési alapok jövőjéről és 2018 megtakarítási lehetőségeiről is szó lesz a Portfolio október 17-ei Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Egyelőre megállíthatatlanok az ingatlanalapok

Sorozatunk első része az abszolút hozamú alapok, második része pedig a részvényalapok első féléves teljesítményét mutatta be:2015 végén kezdődött, és azóta gyakorlatilag megállíthatatlan az ingatlanalapok felfutása. A legfrissebb adatok szerint. Az ingatlanalapok vagyonnövekedésében egyértelműen szerepet játszik az egy-két éve tapasztalható ingatlanpiaci felfutás, ami a lakáspiac mellett a kereskedelmi és ipari ingatlanpiacon is érzékelhető. Utóbbi azért is fontos, mert a hazai ingatlanalapok egy kivétellel nem lakóingatlanokba fektetnek, az ingatlanpiaci felfutás hatására viszont a kereskedelmi és ipari ingatlanok is felértékelődtek a portfóliókon belül (igaz, a féléves adatok alapján ennek most kisebb volt a hatása).

Nettó tőkebeáramlásban az ingatlanalapok verhetetlenek a befektetési alapkategóriákon belül,, ez alapján a kezelt vagyont az élénk kereslet dobta meg, bár ez még így sem magyarázza a vagyon és az értékesítési adat közötti különbséget, miután azt a hozamok számlájára sem lehet írni (egy-két kivétellel mind pozitív volt). Megkérdeztük az eltérésről a BAMOSZ-t, onnan azt az információt kaptuk, hogyAz ingatlanalapok kezelt vagyon alapján csak nem sokkal maradnak le az abszolút hozamú alapok mögött, jelenleg a harmadik legnagyobb vagyont kezelik a befektetési alapkategóriákon belül.(egyedül az abszolút hozamú alapok közelítik ezt meg), és bár így is jelentősen elmaradnak a lakossági állampapírok havi, a legtöbb esetben bőven 100 milliárd feletti értékesítési számaitól, még mindig ez a kategória vonzza a legtöbb befektetői pénzt a befektetési alapok piacán.

A legnagyobb kezelt vagyonnal rendelkező ingatlanalap továbbra is a közvetlenül ingatlanokba fektető. Az OTP Ingatlan alap továbbra is jelentős vagyonnövekedéssel tartja második helyét a listán, közel 183 milliárd forintos vagyonnal. A harmadik legnagyobb vagyont a Diófa által kezelt Magyar Posta Ingatlan Alap A sorozata kezeli kicsivel több mint 155 milliárddal.A fentiekben már szó volt arról, hogy. A legtöbb pénzt fél év alatt az OTP újonnan induló Prime alapja zsebelte be több mint 44 milliárddal, ezt követi az Erste Ingatlan alap 42-vel, majd az MPT Ingatlan Alap A sorozat 41,5-tel, és ott van még a sorban az OTP Ingatlan közel 30 milliárddal., hanem az olyan kisebb vagyont kezelő alapok, mint az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozata 6,6%-os féléves hozammal vagy a korábban a Quaestor alapkezelőnél lévő, de mára az Access által kezelt zártkörű, Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap 5,1%-kal.

3,6%-os féléves hozammal indított az első lakó-ingatlanalap

A fentiek alapján tehát a hazai mellett nemzetközi ingatlanalapokat is a portfólióba válogató MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozata teljesített a legjobban féléves szinten 6,6%-os hozammal, ezt követi a Q1 Ingatlanfejlesztő Alap 5,1%-kal, és. A lakossági alapok közül egyedül a Capitol Ingatlan alapnak lett negatív a féléves teljesítménye.Amennyiben az elmúlt

A hároméves hozam-szórás adatokat figyelembe véve, és nemcsak a közel mínusz 13%-os hároméves (évesített) hozam miatt, hanem azért is, mivel ezt egy magas, több mint 13%-os szórás mellett érte el. Nagy volatilitású volt még az MKB Ingatlan Alapok Alapja is, az alap 10% feletti szórást produkált, igaz, 7,31%-os hozam mellett.

Az egységnyi hozamra vetített szórásból kiszámolt pozitív Sharpe-mutatók listájára öt alap fért fel, a legjobb hozam-szórás értékkel 3 éves időtávon az Erste Ingatlan alapja rendelkezett félévkor, 11-ot meghaladó értéket produkálva.