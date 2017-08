Hatalmas piaci összeomláshoz vezethet a befektetési őrület

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az év első hét hónapjában már 391 milliárd dollár áramlott ETF-ekbe, ami már most meghaladja a múlt évi rekord nagyságú, 390 milliárd dolláros tőkebeáramlást. 2008 óta már közel 2800 milliárd dollárnyi frisstőke érkezett a tőzsdén kereskedett alapokba, ez az időszak egybeesik az amerikai részvénypiacok történelmi magasságokba emelkedésével.Éppen emiatt aggódnak a piaci szakemberek, sokan közülük úgy vélik, hogy az ETF-ek iránti őrült kereslet felhajtja az eszközárakat, esetleges piaci összeomlás esetén pedig komoly gondok lehetnek a likviditással is, ugyanis kérdéses, kinek tudják majd eladni eszközeiket egy befektetői roham során.Az ETF-ek sikere a piaci felügyeleti hatóságok kíváncsiságát is felkeltette, Írországban már elrendelték a tőzsdén kereskedett alapok tulajdonosi szerkezetére és árazására vonatkozó célzottabb vizsgálatokat.A legnagyobb ETF-szolgáltatóknak minden esetre jól megy a soruk, közülük is a két legnagyobb, a BlackRock és a Vanguard alapjai hozták a legtöbb pénzt. A BlackRock iShares alapjai közel 160 milliárd dollárt vonzottak be, a Vanguard ETF-üzletága pedig közel 92 milliárdot.