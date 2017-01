Itt a bizonyíték: 30% felett is kereshetnek, akik profikra bízzák a pénzüket

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Magasabb hozamot csak nagyobb kockázat mellett érhettünk el

56 milliárdos vagyonnövekedés az abszolút hozamú alapoknál

Kik állnak az abszolút hozamú alapok mögött?

Az abszolút hozamú alapok a piaci környezettől függetlenül igyekeznek pozitív hozamot elérni a befektetőknek, kiindulópontként többnyire a kockázatmentes hozam meghaladását tekintik. Az abszolút hozamú alapokat kezelő szakemberek a befektetési lehetőségek széles tárházából válogathatnak a célul kitűzött hozam eléréshez vagy a referenciahozam meghaladásához. Az alapokat kezelő profiknak természetesen nincs könnyű dolguk, mivel kedvezőtlen vagy turbulens piaci helyzetekkor is a pozitív hozamcélt kell szem előtt tartaniuk a portfólió összeállításakor úgy, hogy eközben az alap se vállaljon túlzottan nagy kockázatot.

A Kínával és az olajpiaccal kapcsolatos tavaly év eleji félelmek, majd a júniusi Brexit-népszavazás eredménye és Trump novemberi megválasztása ellenére a jó hozamoknak köszönhetően tudták növelni a kezelt vagyont az abszolút hozamú alapok 2016-ban.közel egyéves időtávon.

Annak ellenére tudták növelni a vagyont, hogyezekből az alapokból. Értékesítés szempontjából a január és február, valamint a június, az augusztus és a szeptember voltak a gyengébb hónapok, viszont az év utolsó hónapjaiban élénkülni látszott az abszolút hozamú alapok iránti kereslet.

126 milliárdot kezel a legnagyobb alap

A 15 legnagyobb eszközállománnyal rendelkező abszolút hozamú alap közé 13,7 milliárd forintos kezelt vagyonnal lehetett bekerülni,. A Supra kezelt vagyona egyébként szépen visszajött a 2015 év eleji nagy bukó után, az akkori 23 milliárd forint körüli veszteséget 2016 végére gyakorlatilag visszahozta az alap. A második helyen továbbra is a Concorde Columbus áll 73,7 milliárddal, a dobogó harmadik helyén pedig a concorde-os Citadella szerepel 65,3 milliárd forinttal., egy év alatt több mint 75%-kal nőtt az alap kezelt vagyona (igaz, alacsony bázisról). A listán, közel 52%-kal csökkent a kezelt vagyona. A legnagyobb 15 alap közül (és az összes alap közül is), 39%-kal értékelődött fel a meglehetősen volatilis abszolút hozamú alap árfolyama.

30% feletti hozamok is voltak

A tavalyi piaci bizonytalanságok ellenére az abszolút hozamú alapok jól vizsgáztak, az egyéves időtávon értelmezhető hozamokkal rendelkező alapok 82%-a tudott pozitív hozamot elérni 2016-ban.

, az első három helyet is OTP-alapok foglalják el, köztük a tavaly legjobban teljesítő EMDA 39%-os hozammal. Az OTP mellett concorde-os alapokat is szép számmal lehetett találni a legjobban teljesítő 15-ben, emellett egy-két aegonos és marketprogos alap is felfért a listára.

A legrosszabb éves teljesítményű alapok listájára az Aegon Panoráma alapjának több sorozata is felkerült, emellett az Equilor, a Dialóg és az OTP alapjai közül is találunk olyan alapokat, amelyek negatív hozammal zárták az évet.

Minél magasabb a kockázat, annál többet lehet keresni

Néhány kivétellel azt láthatjuk, hogy a 10% vagy a feletti hozamokat - legyen szó egyéves vagy hároméves időtávról - a magasabb szóráskategóriába eső alapokkal lehetett elérni, itt is igaznak bizonyul tehát a mondás, miszerint a magasabb hozamokat elsősorban a nagyobb kockázatvállalás fejében tudjuk elérni.

Szokták (mi is szoktuk) mondani, hogy csak a hozamokat önmagukban figyelni nem feltétlenül bölcs lépés, érdemes emellett azt is megnézni, hogy az adott teljesítményt az általunk kiválasztott alap milyen szórás mellett érte el.Arról, hogy mennyire befolyásolják a befektetők döntését a múltbeli hozamok, egy nemrég megjelent cikkünkben írtunk:Hogy a szórásokat is figyelembe vegyük a teljesítmények értékelésénél, bizonyos szűrési feltételek mentén (lásd lentebb) szórásonként kategóriákat képeztünk az abszolút hozamú alapok között, és megnéztük, hogy egy bizonyos szórás-intervallumba eső alapok közül melyik teljesített a legjobban vagy éppen a legrosszabbul egy- és hároméves időtávon.

Szűrési feltételek: csak lakossági sorozat

csak forint devizanemű sorozat

minden alapból az első (A)sorozat szerepel

Azt pedig, hogy egységnyi szórásra vetítve a kockázatmentes hozamhoz képest mekkora többlethozamot ért el egy alap, a Sharpe-mutató tudja megválaszolni. Kockázatmentes hozamként az RMAX indexet figyelembe véve, hároméves időtávon a Concorde-os Citadella alap teljesített a legjobban 2-es Sharpe-mutatóval. Ezt követte az Aegon Alfa R sorozata, majd az Aegon MoneyMaxx R sorozata, de lényegében az első tíz helyen a Concorde-os és aegonos alapok váltják egymást.A 94 vizsgált alap közül 46-nak volt hároméves időtávon értelmezhető hozam- és szórásadata, ezek közül 31-nek volt pozitív Sharpe-mutatója, amely 67%-os arányt jelent.