Itt a bizonyíték: lehet 10% felett keresni, ha a legprofibb magyar befektetőkre bízod a pénzed

10% felett is kereshet az, aki mer kockáztatni

Ezermilliárdhoz érkeztek az abszolút hozamú alapok

Novemberi megválasztása óta Donald Trump folyamatosan borzolja a piaci kedélyeket, vagy legújabb Twitter-bejegyzéseitől, vagy (botrányt keltő) gazdasági és klímaügyi lépéseitől hangos a világsajtó.

Maradva a tengerentúlon, az amerikai kamatemelés és a dollár gyengülése is a porondon van, utóbbi főként a gyenge makroadatoknak köszönhető.

Ehhez képest Európában javul a konjunkturális helyzet és a hangulat is, köszönhetően annak, hogy a francia és a holland választások is kedvezően alakultak.

Mindeközben egyre szembetűnőbb a negatív kamatok negatív hatása: lassan monetáris szigorítás várható mindenfelé.

Tavaly még felemásan, idén az első félévben már egyértelműen pozitívan festett a hazai abszolút hozamú alapok vagyonnövekedése, pedig a piac idén sem volt mentes a történésektől:A legfrissebb adatok szerint ilyen piaci környezet ellenére is. Ezzel az abszolút hozamú alapok már a második legnagyobb vagyont kezelő alapok a piacon a kötvényalapok mögött, 16,6%-os részesedéssel.

már évek óta tart az alacsony hozamok kora, ilyen környezetben bankbetéttel és pénzpiaci alapokkal már semmit sem lehet keresni, ezekhez képest egy elfogadható szórás mellett az abszolút hozamú alap jó alternatívát nyújthat,

emellett egyfolytában változik a piac, amin az ügyfelek vagy nem tudnak, vagy nem akarnak kiigazodni, a befektetésekről való döntést inkább rábízzák a szakemberekre, amiben szintén segítséget tudnak nyújtani az abszolút hozamú alapok.

az alapkezelők és a forgalmazók is keresik azokat az alapokat, amelyekből jobban kitermelhető a profit, az abszolút hozamú alapok értékesítése pedig többet hoz a konyhára, mint a már nulla vagy nulla-közeli vagyonkezelési díjjal ketyegő pénzpiaci alapok,

az abszolút hozamú alapok többnyire sikerdíjat is elkérnek, és ha már van egy kiépült állomány a szolgáltatónál, akkor a sikerdíjon és a vagyonkezelési díjon is tud keresni, ami ilyen kamatkörnyezetben nem utolsó szempont (főként, hogy szabályozói oldalról is jelentős költségekbe kell verniük magukat, miután 2018-tól életbe lép a MiFID 2.)

A vagyonnövekedésen belül a hozamhatásnál is nagyobb volt a jó értékesítés hatása,. Sőt, az értékesítési volumen minden hónapban meghaladta a 20 milliárd forintot, miközben tavaly több mínuszos hónap is volt.Az abszolút hozamú alapok jó értékesítési adatai mögött több ok is húzódhat. Az ügyfelek azért keresik ezeket az alapokat, mivelTermészetesen ott van a másik oldal is, hiszen mint minden pénzügyi terméket, a befektetési alapokat is értékesítik, az abszolút hozamú alapok értékesítése pedig forgalmazói és alapkezelői oldalról is megéri, hiszen

Több vagyont kezel a legnagyobb alap, mint az azt követő kettő együtt

A 15 legnagyobb eszközállománnyal rendelkező abszolút hozamú alap közé 16 milliárd forint feletti kezelt vagyonnal lehetett bekerülni,(előbbi 81 milliárdot, utóbbi pedig közel 59 milliárdot).A legnagyobb féléves állománynövekedést az OTP két alapja, a Prémium Származtatott és az Új Európa alap A sorozata produkálta, félév alatt közel 90%-kal nőtt az alapok kezelt vagyona (igaz, alacsony bázisról).és ezzel az előnyét is a vagyonkezelési listán. A legnagyobb állománycsökkenést a Concorde VM alapja szenvedte el, 35%-ot meghaladóan csökkent a kezelt vagyona., 4,7%-kal értékelődött fel az alap árfolyama.

5% feletti hozamok az első hat hónapban

A tavalyi piaci bizonytalanságok után idén is kijutott a forróbb helyzetekből a piaci szereplőknek, ennek ellenére az év első felében jól vizsgáztak az abszolút hozamú alapok, a vizsgált alapok több mint 73%-a tudott pozitív hozamot elérni. Igaz, a tavalyi teljes évi, 30% feletti hozamokhoz hasonló teljesítményre még várni kell.. A legjobban teljesítő alap féléves hozam alapján az OTP Trend Alap A sorozata lett 6,4%-kal, ezt követi a Pioneer (amelyet a francia Amundi vásárolt fel) Kamra alapjának A sorozata 5,6%-kal, majd a harmadik helyen a már említett OTP Supra 4,7%-os hozammal. Érdekesség, hogy a legjobb féléves teljesítményt nyújtó 15 alap között ezúttal nem találunk concorde-os alapokat, de több aegonos, MKB-s és marketprogos alap is felfért a listára.Amennyiben nem féléves, hanemaz első három helyen: az OTP Trend Alap A sorozatát a Marketprog Bond A sorozata, majd az OTP Supra követi.

A legrosszabb féléves teljesítményű alapok listáját eurós devizanemű alapok vezetik, élen a Raiffeisen Rajnával, a Dialóg Euró Származtatott alappal, és az Aegon Panorámával.

Nagyobb kockázatvállalással többet lehetett zsebre tenni

Néhány kivétellel azt láthatjuk, hogy a 10% vagy a feletti hozamokat - legyen szó egyéves vagy hároméves időtávról - a magasabb szóráskategóriába eső alapokkal lehetett elérni, magasabb hozamokért cserébe tehát meg kell tudni barátkozni a kockázattal.

Hogy a szórásokat is figyelembe vegyük a teljesítmények értékelésénél, bizonyos szűrési feltételek mentén (lásd lentebb) szórásonként kategóriákat képeztünk az abszolút hozamú alapok között, és megnéztük, hogy egy bizonyos szórás-intervallumba eső alapok közül melyik teljesített a legjobban vagy éppen a legrosszabbul egy- és hároméves időtávon.

Szűrési feltételek: csak lakossági sorozat

csak forint devizanemű sorozat

minden alapból az első (A)sorozat szerepel

Azt pedig, hogy egységnyi szórásra vetítve a kockázatmentes hozamhoz képest mekkora többlethozamot ért el egy alap, a Sharpe-mutató tudja megválaszolni. Kockázatmentes hozamként az RMAX indexet figyelembe véve, hároméves időtávon a concorde-os Citadella alap teljesített a legjobban 2 feletti Sharpe-mutatóval. Ezt követte a szintén concorde-os Superposition Származtatott alap, majd az Aegon Alfa R sorozata, de lényegében az első tíz helyen a concorde-os és aegonos alapok váltják egymást.A 90 vizsgált alap közül 51-nek volt hároméves időtávon értelmezhető hozam- és szórásadata, ezek közül 33-nak volt pozitív Sharpe-mutatója, amely 65%-os arányt jelent.