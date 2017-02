Kivonja a Concorde a tőzsdéről az alapjait

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Concorde Alapkezelő pár napja a befektetési alapjainak törlését kérelmezte a BÉT-től, igaz, azokat nem azonnali hatállyal, hanem várhatóan március 31-gyel vezetik ki a tőzsdéről.A Concorde Portfolio-nak küldött válasza szerint az alapkezelő elsősorban a kereslethiány miatt döntött a kivezetés mellett, megfogalmazásuk szerint "csak nagyon kevés befektetési jegy tulajdonos döntött a tőzsdei átkötés mellett". Válaszukban kitértek arra is, hogy a befektetési alapokat három évvel ezelőtt döntően azért vezették be a tőzsdére, mert adó szempontból volt előnye egy esetleges tőzsdei tranzakciónak, valamint új forgalmazási csatorna felé is nyitni kívántak ezzel.Egyébként nem a Concorde az egyetlen, amelynek alapjai elérhetőek a BÉT terméklistájában, rajtuk kívül a Biggeorge-nak, a K&H-nak, az MKB-nak és az OTP-nek is vannak tőzsdén is elérhető alapjaik.A Concorde befektetési alapjait a BÉT-es kivezetés ellenére továbbra is el lehet érni az eddigi forgalmazókon, illetve az alapkezelő honlapján keresztül.