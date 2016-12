Kockázatok, amelyeken görcsöltél, pedig jövőre fájhatnak csak igazán

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ha 2016 nem volt elég, 2017 még izgalmasabb lehet

CIB Alapkezelő - Hajdu Egon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a decemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a piacot jól lefedő felmérésünkben 4 alapkezelő szerepeltette magát.Mivel az ünnepi készülődés lefoglalta a legtöbb vagyonkezelőt és kevés választ kaptunk, ezért szokásos piaci összefoglalóink helyett egy cikkbe tömörítve jelenítjük meg a befektetési alapokat kezelő szakemberek egyéni véleményét a piac jelenlegi és várható állapotáról.Idén háromszor is megúsztunk egy nagyobb piaci pánikra indokot adó politikai fejleményt: a Brexitet, Trump győzelmét és az olasz alkotmányos referendum bukását. Az év végére elhozta Trump a Mikulás-ralit, egy befektetési szakember szerint akár januárba is nyúlhat a jó hangulat a gyorsjelentési szezon kezdetével és a nyersanyagárak stabilizálódásával. A kötvénypiacról kevésbé jönnek jó hírek: az amerikai kötvényárfolyamok esni kezdtek, ez pedig a Fed kamatemelési ciklusának folytatásával hosszú távon is fennmaradhat. Egy másik befektetési szakember felhívja arra is a figyelmet, hogy az infláció jövőre is bőven az inflációs célok alatt maradhat, de a jelenleginél erősebb lehet. 2017 jó év lehet, mivel a növekedés globálisan beindulni látszik, azonban számos kockázat (Brexit tényleges elindítása, az olasz bankszektor vergődése, Kína és Trump protekcionizmusa) is ebben az évben érhet be."Úgy tűnik, már semmi nem tudja megzavarni a befektetőket idén, és a pozitív hangulat kitart az év utolsó kereskedési napjáig. Jó évet fogunk zárni, ez mindenkinek jó hír. A végül pozitívan fogadott Trump győzelem után pedig az idei szavazások sorába tökéletesen illeszkedő, elitellenes végeredményt hozó elbukott olasz népszavazás igazán borzolhatta volna a kedélyeket december elején, de nem így történt. Nem volt piaci hatása az eredménynek. Sokan azt mondják, hogy a piac pozícionáltsága volt az ok, vagyis az, hogy ezt már beárazták a befektetők, az eredmény nem okozott meglepetést. Ha visszaemlékszünk az idei év gazdaságbefolyásoló politikai eseményeire, valóban azt látjuk, hogy ahogy csökkenek a választási eredmények meglepetés faktorai, úgy csökken a piacra gyakorolt hatásuk is, ami nem cáfolja ezt az elgondolást. A váratlan eredményt produkáló Brexit után még két napig is eltartott a piaci félelem, az USA elnökválasztás kiegyenlített küzdelme után már csak két óráig, és a várakozásoknak megfelelő olasz eredmény után már csak talán két percig. A piaci reakciók, illetve később már az elmaradásuk magyarázata azonban megítélésünk szerint nem az egyre jobb piaci pozícionáltságban, a jól kialakított várakozásokban, hanem egész egyszerűen az időnyerésben, vagyis a probléma egy kis időre való "elhalasztásában" keresendő (mert hogyan is árazhatnánk megfelelően egy Brexitet, amikor a britek sem tudják, hogy mi, mikor és hogyan fog történni a kilépésük során, vagy hogyan vehetnénk fel megfelelő pozíciókat egy olasz politikai fordulatra számítva, aminek nincs egyértelműen látható forgatókönyve és kimenete).

A piacok jelenleg láthatóan nem akarnak foglalkozni a negatív lehetőségekkel, mindenben a pozitív olvasatot keresik. A Brexit és a december eleji olasz választói akarat pozitív olvasata egyértelműen az, hogy nem most, hanem később fognak valóban bekövetkezni, így később is kell majd a hatásaikkal foglalkozni. Trump esetében a piaci konszenzus a fiskális fordulat piacélénkítő hatásaiban hisz, de a szabadkereskedelmet korlátozó lépéseket nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben tartja megvalósíthatónak. Az európai eseményeknél pedig tényleg csak az időfaktor változott, a kockázatok nem. A Brexit - amennyiben valóban megtörténik, és a britek kezdeményezik a kilépést - ugyanazokkal a negatívumokkal jár majd a gazdaság számára, melyeket fél éve még félve várt a piac, ahogy az olaszok esetében is csak időnyerésről van szó, és nem a probléma megoldásáról. Az olasz parlamenti választás, a választói akarat újabb megmérettetése a közeljövőben elkerülhetetlen, akár egy előrehozott választás formájában (amit a jövő év második felére prognosztizálnak nagy valószínűséggel), akár e-nélkül a normál parlamenti ciklus végén 2018 tavaszán. A sor, és így a kockázatok sorolása tovább folytatható, mivel 2017-ben tartják a holland, a francia és a német parlamenti választásokat is. Ezek a politikai események jelentős piacmozgatók lehetnek jövőre, miközben az időfaktor már nem fog segíteni egy negatív kimenet esetén.Ez most azonban nem számít, az "aki időt nyer, életet nyer" közmondás tökéletesen írja le a helyzetet és a piaci megközelítést. A jelen viszont most az USA-ról szól továbbra is. A FED kamatot emelt, Donald Trumpot hivatalosan is elnökké választották az elektorok, és január 20-án az USA 45. elnökeként el is kezdi négy éves ciklusát. Az elmúlt hónaphoz képest tehát - olasz választási eredmények ide, terrorcselekmények oda vagy a 2017-es európai választások közeledte - lényegében semmi nem változott a tőkepiacon, így a portfólió esetében sincs okunk a változtatásra."

Diófa Alapkezelő - Pálinkás Ervin

"Az év végére csúcsközelbe vagy csúcsra futottak az amerikai indexek, éves tetejük környékére az európaiak, de a hazai piacot követő befektetők is örömteli évet zárnak. Klasszikus mikulás-rallyt láttunk amire az utóbbi 2-3 évben nem volt példa. Amennyiben az új év nem a legutóbb látott rémisztő forgatókönyvvel indul, akkor egy másik klasszikus köszöntheti az év elejèt, a "január-hatás" ami a karácsonyi-szilveszteri kulináris jó hangulat folytatódása és transzponálódása tőkepiaci vételeké...

A jó hangulatot fokozhatja a meginduló gyorsjelentési szezon, a stabil nyersanyagárak és a javuló makroadatok sora. Óvatosságunkat azonban ne hagyjuk elaltatni, az elmúlt 2 év legfontosabb leckéje a "once in a lifetime" események sokkal sűrűbb felbukkanása volt.Kiegyensúlyozottnak tekinthető korábbi ajánlásunkon mérsékelt változtatásokat eszközlünk. Enyhén emeljük a részvénykitettséget, elsősorban alulértékelt illetve korábbi csúcsaitól még messzebb lévő piacokon eszközlünk vételeket. A közép-európai kitettségünket 3 százalékponttal emeljük főként lengyel részvényekből, a fejlett piaci kitettségünket pedig 2 százalékponttal, európai részvényekbe fektetve. Mindezt a pénzpiaci eszközök rovására, egyéb kitettségeink változatlanul hagyása mellett. Boldog Karácsonyt!"

Erste Alapkezelő - Oszlay Péter

"Piaci szempontból sokkal optimistábbra sikeredett a 2016-os év vége, mint az egy évvel korábbi hasonló időszak. A főbb eszközosztályok között szinte egyedül az amerikai állampapírpiac volt, ahol decemberben is csökkenő árfolyamokkal kellett szembesülnie a befektetőknek. A nyugat-európai állampapíroknál az október végétől meginduló hozamemelkedést korrekció követte, a feltörekvő piaci kötvényeknél megállt a hozamfelárak tágulása, a gyengébb hitelminősítésű (high yield) vállalati kötvénypiacokon pedig ismét lefelé indultak a hozamok. A részvények eközben újabb csúcsokat döntöttek, a globális részvényindex (MSCI ACWI) helyi devizában számolva és az osztalékokat is beleértve az év egészét tekintve közel 10 százalékos hozamnál állt december 22-én.

Pedig az év utolsó hónapja sem bővelkedett piaci szempontból egyértelműen pozitív fejleményekben. A sajnálatos módon már-már rendszeressé váló terrortámadásos hírek mellett az Európai Központi Bank bejelentette, hogy jövő márciustól szűkíti eszközvásárlási programját, az amerikai Federal Reserve kamatot emelt és hosszú idő után először felfelé tolta el saját kamatelőrejelzéseit, az olasz kormány alkotmánymódosítási terve (és maga a kormány is) megbukott a népszavazáson, a geopolitikai feszültségek pedig semmit sem enyhültek. Pozitívumként említhető viszont, hogy a globális növekedési várakozások évek óta süllyedő trendje megállt (az USA és a feltörekvő piacok növekedésére vonatkozó konszenzusos előrejelzések már felfelé mozdultak), az árupiacok stabilizálódtak, a deflációs kockázatok számottevő mértékben csökkentek.A legvalószínűbb forgatókönyvnek azt látjuk, hogy az infláció azért 2017-ben sem fog különösebb problémát jelenteni a legtöbb országban, az árnövekedés üteme a nagy jegybankok inflációs céljai alatt marad. Ezért tovább folyik majd a globális hozamvadászat az érdemi pozitív megtérüléssel kecsegtető eszközök után. Az elmúlt hetek fejleményei alapján ugyanakkor a korábbinál mi is nagyobb valószínűséget adnánk egy komolyabb inflációs felpörgést hozó forgatókönyvnek, ami a kötvénypiacoknak aligha lenne jó hír, a részvények emelkedése viszont így is folytatódhatna. A deflációs szcenárió valószínűsége alaposan lecsökkent.A portfóliók összetételén érdemben nem változtattunk az előző hónaphoz képest. Amerikai és nyugat-európai államkötvény-kitettségünk nincs, elsősorban a high-yield és a feltörekvő piaci kötvényeket preferáljuk. Regionális részvényallokációnkban kissé csökkentettük a feltörekvő piacok (főként Délkelet-Ázsia) súlyát, de még így is felülsúlyozzuk ezeket a piacokat a globális indexhez képest. Az amerikai piac súlyát viszont visszaemeltük semleges szintre a jelentős javulást mutató profitdinamika láttán."

K&H Alapkezelő - Nagy Péter Gábor

"A 2016-os év a vártnál is izgalmasabban alakult a gazdaságban és tőkepiacokon. Több sokkoló esemény (olajár összeomlás, Brexit, Trump megválasztása) is történt az év során, amelyek jelentősen megmozgatták az árfolyamokat, azonban a portfóliójuk és befektetési stratégiájuk mellett kitartó megtakarítók kedvező évet zárhattak.

Decemberre is maradt bőven fontos esemény azonban ezek már nem okoztak turbulenciát a piacokon. Az olasz népszavazás előtt nagyobb volt a félelem a befektetőkben, a várt kimenetel bekövetkezése így már nem hozott újabb eladókat.A jegybanki bejelentések már egy fokkal izgalmasabbak voltak. Jó hír, hogy az EKB 9 hónapot hosszabbított a kötvényvásárlási programján és a havi összeg csökkentése miatt sem érdemes aggódni, ez még nem a program lezárása irányába tett lépés. A Fed 1 év után ismét kamatot emelt, de ennél fontosabb információ, hogy a piaci árazásoknál több kamatemelést jeleznek előre a döntéshozók. Ez a korábbi években is így volt, tehát a szigorító monetáris politika irányvonal megmaradt, azonban már eddig is sokszor megremegett a kezük a döntés előtt és elhalasztották az emeléseket.A részvénypiacokon decemberben folytatódott az emelkedő trend, a leglátványosabb elmozdulást viszont az euró-dollár árfolyama mutatta, amely a tartósan eltérő irányba mozduló EKB-Fed monetáris politika miatt áttörte a 1,05-ös szintet, így újra elérhető közelségbe került a paritás.A globális növekedési kilátások javultak az elmúlt hónapokban, amelyet a világszerte beinduló költségvetési költekezés is támogat. A fejlett országokban a fogyasztás mellett a beruházás lesz a gazdaság húzóereje. A feltörekvő országok számára kedvező fejlemény, hogy a nyersanyagok ára stabilizálódott, bár az erős dollár és az erősödő protekcionizmus kezelése komoly kihívás lesz a régiónak.A tőkepiacokon nagyobb stabilitásra, kevesebb ingadozásra számítok a következő évben. A részvénypiacokon a vállalati eredmények javulásával párhuzamosan folytatódhat a mérsékelt emelkedés. A kötvény befektetések teljesítményét a hosszú távú gazdasági növekedéssel és az infláció emelkedésével kapcsolatos várakozások fogják alakítani. A devizapiacon véleményem szerint fennmaradhat a dollár ereje, a forint árfolyama pedig tovább folytatja majd az ingadozást az euróval szemben a 310 körüli szinteken.A befektetőknek ajánlott portfólióban 5% hazai kötvényből a javuló profitkilátások miatt fejlett részvényt vásárolok."