Már most rekordot dönt egy befektetés, ami az egész részvénypiacot veszélyeztetheti

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az ETFGI adatai szerint világszinten 131 milliárd dollárnyi tőke áramlott az ETF-ekbe, ezeken belül is főként az amerikai részvényekre ugrottak rá a befektetők. A UBS egyik részvénystratégája szerint az ETF-ek kereslete az amerikai részvénypiacot is feltornázta, ahol a tőzsdeindexek rekord magasságban zártak március elején.Sok elemző felhívja ugyanakkor arra a figyelmet, hogy az ETF-ekben lévő vagyon nagyobb részt rövid távú befektetést jelent, és ha ez a pénz elkezd kiáramlani az alapokból, akkor egy ördögi kört indíthat be: az eszközárak csökkenése további tőkekiáramlásokat vonhat maga után. Ráadásul az ETF-ek sok befektetőnek csalódást okozhatnak egy piaci összeomlás idején, ugyanis ezek a befektetések is kevésbé likvidnek bizonyulhatnak, ilyenre pedig már volt példa - teszik hozzá.