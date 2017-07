Még mindig a sufniban kuporgatod a pénzed? Pedig 20%-kal többet is érhetne

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

20% fölött fél év alatt?

Korábban írtunk arról, hogy melyek egyes kategóriákon belül a tavalyi év legjobban teljesítő alapjai, ezeket az összefoglalókat itt olvashatja el:Több éves siralmas teljesítmény után a magyar tőzsde szárnyalásával elkezdték felvenni a versenyt más régiós részvénypiacok is, így többek közt a. Azok a Magyarországon kezelt befektetési alapok, amelyek ezt a régiót célozták meg, mint befektetési terület, az idei év fölényes nyertesei voltak hozam szempontjából, de rendkívül jól teljesített az egyébként volatilisA legjobbeddig idén. Ezt követte a dobogó második fokán az OTP török részvényalapja, majd harmadik helyen az Equilor közép-európai részvényalapja.Mielőtt még elkezdjük lapátolni a pénzünket ezekbe az alapokba, érdemes egy pillantást vetni a historikus hozamokra is. Bár a közép-európai alapok egyéves hozama 30-40% körül ingadozik, ez épphogy ledolgozta az elmúlt 2-3 év veszteségeit, kihozván az alapok 3 éves évesített hozamát 3-5% körülire, illetve az ötéves hozamát 5-8% körülire.

Azért az idei év is többnyire arról árulkodik, hogy: a két török alap például 2017 első két hetét 10%-os mínusszal teljesítette, de volt, hogy pár nap alatt a közép-európai alapok árfolyama is változott 5 százalékpontot.

Hogy muzsikáltak a legnagyobb alapok?

elsősorban nem a hatalmas hozampotenciáljuk miatt kedvelik a magyar befektetők, hanem mert. Erre kiváló példa a legnagyobb három alap: az Erste Ingatlan (közel 360 milliárd forintos vagyonnal), az OTP Optima (amely rengeteg vagyont veszített a befektetői pénzkivonások miatt 274 milliárd forintos vagyonnal) és az OTP Ingatlan is (182 milliárd forintos vagyonnal. Az alapok ötéves évesített hozama 4% körül mozog, de az alacsony hozamkörnyezetben az ingatlanalapok jelentősen jobban teljesítettek.Voltak olyan alapok is, amelyek már idén eddig 4% fölött hoztak a legnagyobbak között is, ilyen a legnagyobb abszolút hozamú alap is, az OTP Supra, míg a pénzpiaci alapok hozama idén már mínuszos volt.

Most akkor melyik a "legjobb"?

Ha valaki alacsony ingadozású, viszonylag jó hozamú befektetést keres, érdemes lehet egy pillantást vetni az alapok. Ez ugyanis annak az egyik legjobb fokmérője, hogy egységnyi szórásra vetítve az alapok mekkora többlethozamot értek el. Az alapok hároméves Sharpe-mutatóit vizsgálva kijelenthetjük, hogy a közelmúltban, a listát azvezette, amely szinte volatilitás nélkül éves 2,81% hozamot tudott produkálni az elmúlt három évben.