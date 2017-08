Még mindig otthon kuporgatsz? - 20%-kal is többet érhetne a pénzed!

2017 első hét hónapja úgy tűnik, kegyes volt a közép-európai tőkepiacokhoz, főleg a lengyel tőzsde szárnyalt, ez pedig a régióban befektető, Magyarországon kezelt alapok teljesítményén is meglátszott. Jól teljesítettek emellett a félelmetesen volatilis török tőzsdén befektető alapok is.Legjobban idén eddig a forintos, lakossági, BAMOSZ-tag alapok közül az Aegon Lengyel részvényalapja teljesített, majdnem 22%-os hozammal, szorosan mögötte pedig a többi, közép-európai régióban befektető alap; a dobogó második helyét az Equilor, harmadik helyét az Aegon alapja foglalta el. A tíz legjobban teljesítő alappal 16-22% körüli hozamot el lehetett eddig érni idén.A befektetési alapok viszont hosszú távra ajánlott befektetési lehetőséget jelentenek, érdemes ezért a 3, 5 és 10 éves track recordjukat is megvizsgálni. Így már nem minden esetben olyan kedvező a kép, hiszen látszik, hogy rendkívül ingadozó teljesítmény alapokról van szó, amelyek most épp a felfutásukat élik, a török alapok például még ötéves időtávon is mínuszosak.

Az idei év nem volt viszont túl kegyes az orosz piacon befektető és nyersanyagkapcsolt alapokhoz, a tíz legrosszabb alap közül ugyanis szinte mindegyik ezeket a piacokat célozza, egy-két származtatott alap kivételével.

Visszatérve a hosszú távú teljesítményekhez: az ötéves (évesített) hozamokat szemlélve a legjobb alapok a magyar piacon fektetnek be, ezek közül is a Concorde aktívan kezelt részvényalapja teljesített a legjobban, éves átlagos 17,34%-os hozammal.

Tízéves időtávon pedig egyes aktívan kezelt, abszolút hozamú és származtatott alapok muzsikáltak a legjobban, a legtöbb ezek közül a Concorde Alapkezelő terméke, de feltűnnek többek közt az Aegon, az OTP, a Pioneer és a Generali alapja is a listán.

Magyarország legnagyobb alapjai többségében nem szárnyaltak annyira eddig az idei évben, persze ezek többnyire mind kockázatkerülő stratégiát folytatnak, aminek ilyen hozamkörnyezetben inkább a vagyonmegóvás a célja. A legnagyobb alap, az Erste Ingatlan 365 milliárd forintos vagyonával 1,51%-os hozamot ért eddig el idén, a tíz legnagyobb alap közül pedig az OTP Supra hozott a legjobban, amely 6,68%-ot teljesített hét hónap alatt.