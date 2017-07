Menekül a magyar lakosság a korábbi nagy favorit elől - mi történt?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Elkezdődött a nagy kivonulás

Még mindig jó, de egyre kevésbé

A jövőben sem várhatunk csodát a kötvényalapoktól, hiszen a kamatkörnyezet hazánkban várhatóan egészen 2018 végéig alacsony marad, az ezután következő kamatemelési ciklus pedig könnyen lehet, hogy egyes kötvényalapok hozamát a negatív tartományba vágja.

Már senkit nem érdekel a régi sláger

Amíg a hozamkörnyezet csökkenése tartott Magyarországon, a kötvényalapok kiválóan teljesítettek, 8-10%-os hozamot simán megkereshettünk velük egy év alatt. A kamatvágási ciklus azonban már rég megállt és ez ennek a befektetési eszközosztálynak a teljesítményén is egyre inkább meglátszik: a forintos,, de a kockázatosabb, hosszú kötvényalapok kategóriájának hazai szereplői is jellemzőenközti hozamra tudtak eddig idén szert tenni. Ezt a folyamatot tavaly év végi latolgatásunkban meg is jósoltuk.Erre a magyar alapokat kezelő szakemberek többek közt itt és itt figyelmeztettek korábban.Voltak azért olyan kötvényalapok, amelyekkel kirívóan szépen lehetett azért keresni, ezek viszont többnyire kockázatosabb, feltörekvő piaci hitelpapírokba fektettek, vagy éppen abszolút hozamú stratégiát követtek.A BAMOSZ adatai szerint 2016 végén 1335 milliárd forintnyi ügyfélvagyon forgott a Magyarországon kezelt kötvényalapokban, a legfrissebb elérhető, május végi adatok szerint ez az összegazóta, annak ellenére, hogy alig volt 1-2 olyan kötvényalap, amely mínuszos hozamot produkált volna.

A vagyoncsökkenés egyértelműen az ügyfelek kivonulásával magyarázható:. 2017-ben eddig kumuláltan mintegy 124 milliárd forint hagyta el a kötvényalapokat. A legtöbb pénz - mintegy harminc milliárd forint - márciusban menekült el ebből az eszközosztályból.

A kötvényalapok közül 2017 júniusának végénkezelte, 277 milliárd forint az alap vagyona (amely jelentős, mintegy 78 milliárdos visszaesést jelent a tavaly év végéhez képest) - ez egyben a legnagyobb rövid kötvényalap is (vagyis olyan alap, amely 6 hónap és 3 év közti futamidejű kötvényekbe fektet).

A legnagyobb vagyonnal rendelkező, legalább 3 éves futamidejű hosszú kötvényalap a K&H Kötvény, 56 milliárd forintot kezel. Miután tavaly mintegy 34 milliárd forintos plusz ügyfélpénzt szedett össze a piacról és megduplázta a méretét, idén már mintegy 2 milliárddal csökkent az alap vagyona.

A legnagyobb szabad futamidejű kötvényalap az Erste Abszolút Hozamú Kötvény alapja, 39 milliárd forintos kezelt vagyonnal.

A legnagyobb nominális vagyonnövekményt az MKB Adaptív Kötvény alapja könyvelhette el, míg a legtöbb ügyfélpénzt nominálisan az OTP Optima vesztette, arányaiban pedig az Erste Kamatoptimum.

Nem így fogunk meggazdagodni

A legjobb egyéves hozamot a Budapest Abszolút Hozamú Kötvény befektetői tehették zsebre (7,9%), míg a legjobb hároméves (évesített) hozamot a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Alapja teljesítette, 5,6%-kal.

Az összes kötvényalap közül egyébként a legnagyobb arányos vagyonnövekményt az Erste Hazai Dollár Kötvény Alap érte el eddig idén, ami nominálisan mindössze 2,3 milliárd forintot jelent.Bár a 8-10%-os hozamokat elfelejtethetjük, a forintos, lakossági kötvényalapok egy része még mindig egész jól hoz,Az összes kötvényalap közül legjobban. Ezt követte az Erste Alapkezelő feltörekvő piaci vállalati kötvényalapja; 3,7% százalékos hozamot tehettek zsebre az alap befektetési jegyeinek birtokosai. Harmadik legjobb a szabad futamidejű, MKB-s Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú alap, 3,4%-os idei hozammal.A hosszú kötvényalapok közül is egyébként a fenti két feltörekvő kötvényalap mögött egy harmadik külföldi kötvényekbe fektető alap végzett még a dobogón, az Erste DPM Nemzetközi Kötvény alapok alapja.

A szabad futamidejű kötvényalapok közül az MKB Adaptív kötvény után egy másik abszolút hozamú alap és egy feltörekvő piaci alap, a Budapest Alapkezelő Abszolút Kötvény alapja végzett és az Aegon Feltörekvő Európa Kötvény alapja, 2,9-2,9%-os hathavi hozammal.

A forintos rövid kötvényalapok közül, mindhárom alap 0,8%-os hozamot ért eddig el. Három éves hozamot tekintve egyébként a Budapest és a Concorde alapjai teljesítettek a legjobban, 2,7-2,7%-os hozammal.Itt érdemes megjegyezni egyébként, hogy minden jel szerint a 70 milliárdos ügyfélvagyon-veszteség az Optima esetén egyértelműen nem az alapkezelő teljesítményével magyarázható, hiszen az alap kategóriáján belül holtversenyben a legjobb, hanem sokkal inkább a kötvényalapok általános, viszonylag alacsony hozamával és az ingatlanalapok új reneszánszával, amelyek alternatív befektetési lehetőséget jelentenek.

A hosszú kötvényalapokhoz visszatérve megnéztük, hogy az egyes alapok hároméves hozam-szórás mutatói hogyan helyezkednek el egymáshoz és az egy évesnél hosszabb kötvényeket követő MAX értékeihez képest.

A rövid kötvényalapok viszont a többnyire benchmarkként használatos, viszont jelentősebb volatilitás mellett.

Ezen az ábrán pedig jól látható, hogy a szabad futamidejű kötvényalapok hozama és szórása szinte tökéletesen körülhatárolható az RMAX és a MAX index értékei által.

A kötvényalapok teljesítményét végül a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon., ezt követte a korábban csúcstartó Concorde Kötvény és az OTP Maxima. A vizsgált 17 forintos, lakossági hosszú kötvényalap közül 16 rendelkezett hároméves időtávon is értelmezhető adatokkal, de közülük mindegyik pozitív Sharpe-mutatóval rendelkezett.

, a Concorde Rövid Kötvény és a alapja és az Erste Rövid Kötvény alap rendelkeztek a legjobb Sharpe-mutatókkal. A hároméves távon értelmezhető adatokkal rendelkező 13 rövid kötvényalap közül 7 rendelkezett pozitív Sharpe-mutatókkal.

, ezt követte az Aegon BondMaxx és az Erste EMEA kötvényalapja. Mindössze 6 szabad futamidejű kötvényalap rendelkezett pozitív Sharpe-mutatóval a 12 forintos, lakossági szabad futamidejű alap közül.