Menekülnek a magyar befektetési sztárok: jön a következő összeomlás?

Túl nagy a nyugalom?

Ideje menekülni?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júliusi helyzetnek megfelelően készültek el, a piacot jól lefedő felmérésünkben 7 alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre:Folytatódott júliusban is az optimista kereskedés a világ részvénypiacain, annak ellenére, hogy Trumpot és stábját folyamatosan érték a vélt/valós orosz kapcsolatait célzó politikai támadások és az Obamacare megváltoztatására irányuló republikánus kezdeményezést is elkaszálták.Az egyik profi befektető kiemeli: miközben az amerikai tőzsdék jól teljesítettek, a fejlett európai részvénypiacok továbbra sem képesek jelentős hozamokat produkálni, a közép-európai és hazai részvények viszont szépen muzsikáltak.Egy szakember kihangsúlyozta, hogy a feltörekvő piacok jól teljesítettek: köztük a latin-amerikai és török részvénypiacok meghatározó emelkedést értek el.A kötvénypiacokon az egyes befektetési szakemberek által várt hozamemelkedés bekövetkezett, függetlenül attól, hogy Mario Draghi EKB-elnök nem mozdította az irányadó kamatokat. Van, aki szerint még akár az is előfordulhat, hogy a forint erősödését látva az MNB tovább vágja a kamatokat (vagy más nem-konvencionális eszközökkel stabilizálja a hazai állampapírokat más nemzetközi trendekkel szemben).Az egyik portfóliómenedzser kiemeli: a jelenlegi alacsony volatilitás sok befektetőnek gyanús: egyesek elkerülhetetlennek tartják, hogy a közeljövőben viharosabbá váljon a tőkepiacok felett az ég.Összességében a legtöbb szakember egyetért abban, hogy érdemes a mostani optimista hangulat után profitrealizálásba kezdeni és csökkenteni a kockázati kitettségét a befektetési portfólióknak.Rég nem látott ütemben elkezdték kimenekíteni a pénzüket a kockázatos eszközökből a profi befektetők mintaportfólióikban: így a pénzpiaci alapok már a második legnagyobb befektetési kategóriát alkotják.

A részletes bontásból kiderül, hogy a legnépszerűbb kategóriának járó helyet visszavették a pénzpiaci eszközök az abszolút hozamú eszközöktől, amelyek így a második helyre szorultak. A harmadik helyre kerültek a fejlett piaci részvények, majd ezt követték a hazai kötvények, a régiós részvények és nyersanyagok kerültek a népszerűségi lista legvégére.

Az alábbi ábrán látszik, hogy a profi befektetők többnyire mind kötvényekből, mind részvényekből inkább kitáraznak és kockázatkerülő, pénzpiaci eszközökbe fektetik be a pénzt.

Az alábbi ábrán lekövethető az év eleje óta tartó kockázati étvágy-növekedés kifulladása: a kötvények népszerűsége brutálisan esett, míg a hézagot a pénzpiaci eszközök töltötték fel.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.