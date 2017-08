Merész stratégiát vállalt be a világ legnagyobb alapkezelője, meglepő az eredmény

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Style Advantage névre hallgató alapkezelő alapjai több mint megduplázták mindössze fél év alatt a kezelt vagyonukat, 1,6 milliárd dollárra a Bloomberg adatai szerint. Az alapkezelő a szektor egyik legolcsóbb szereplője: mindössze 0,95%-os vagyonkezelési költséget számít fel és nem von el sikerdíjat. Versenytársainál a "2 és 20"-as modell jellemző, vagyis 2% vagyonkezelési költség és 20% sikerdíj a benchmark feletti hozamrészre.Az indexkövető alapok, ETF-ek piacán már régóta brutális árverseny dúl, a BlackRock most úgy tűnik, a hedge fundok árazási versenyét is igyekszik felhevíteni a jelentősen piaci átlag alatti árazással. A Style Advantage egyébként 2015 novemberében indított, egy volt egyetemi professzor, Andrew Ang stratégiáját követi.A hedge fundok piacán egyébként azóta kezdett el kiélesedni a verseny, mióta egyre több befektető vonja ki belőlük a pénzt és fekteti inkább olcsó, indexkövető alapokba, amelyek egyébként többnyire jobban is teljesítenek mint a hedge fundok piaci átlaga. Van olyan alap, ami még a Style Advantage-ét is alulárazta: a Winton márciusban kezelt vagyontól függően 0,9%-0,8%-ra csökkentette a vagyonkezelési költségeit, náluk viszont kell sikerdíjat fizetni, 16%-ot.A Style Advantage egyébként jobban teljesít, mint a 2,4%-os piaci átlag 2017 első féléveben, legjobban az európai alapjuk hozott, 11,2%-kal.