Mindenkit lenyomott két nagyágyú a világuralomra törő tőzsdei befektetésben

Tovább növelték a nagy ETF-szolgáltatók piaci részesedésüket tavaly. A két legnagyobb szolgáltató, a BlackRock és a Vanguard együttesen már a piac 55%-át teszik ki kezelt vagyon tekintetében, ami 3 százalékpontos növekedés 2012 végéhez képest. A legfrissebb adatok szerint a BlackRock ezermilliárd dollárt, míg a Vanguard 630 milliárd dollárt kezel ETF-ekben.

Ehhez képest a kisebb szolgáltatóknak inkább szenvedés volt a tavalyi év a friss tőkeszerzés tekintetében. Az HSBC európai ETF-részlege például már a második évet zárja nettó tőkekiáramlással, emellett a francia Natixis alapkezelő tulajdonában lévő Ossiam is 47 millió eurós tőkekiáramlást könyvelt el.A globális ETF-piac tavaly 390 milliárd dollárnyi friss tőkét gyűjtött össze, a BlackRock iShares alapjaiba 140 milliárd, a Vanguardhoz pedig 97 milliárd dollár áramlott 2016-ban.Az európai piacon kiélezettebb a verseny az ETF-szolgáltatók között, az ottani piac tavaly már csak harmad annyi, 54 milliárd dollárnyi tőkét tudott bevonzani. Európában még a legnagyobbak, mint a Lyxor, a UBS és az Amundi is tőkevesztésről számolt be 2016-ban, a második legnagyobb szereplő, a Deutsche Asset Managment alapjaiból 12 milliárd dollárt vontak ki.