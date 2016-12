Most bebizonyítjuk, hogy a múltbeli hozamok alapján döntenek a befektetők!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Itthon már 2012 óta tart a kamatcsökkenés

Ahogyan a legtöbb befektetési terméknél, úgy a befektetési alapoknál is igaz a már sokszor ismételgetett mantra, miszerintAz, hogy egy részvényalap tavaly 10%-ot hozott, még nem jelenti, hogy idén is annyit fog, és ugyanez igaz egy kötvényalapra is.Csakhogy a hozamok mellett legalább annyira fontos szerepe kell, hogy legyen a szórásnak is a befektetési döntésekben, vagyis annak, hogy a tavalyi 10%-os hozamot az adott részvényalap milyen árfolyamingadozás mellett érte el. Egy példa: ha egy részvényalap tavaly 10%-ot hozott 4,5%-os szórás mellett, egy másik részvényalap pedig ugyancsak 10%-os teljesítményt mutatott fel 3%-os éves szórás mellett, akkor jól látható, az előbbi alap nagyobb kockázat mellett tudta elérni ugyanazt a teljesítményt, mint az utóbbi.Nem hiába ismételgetik a befektetési szakemberek egyre többször azt, hogy ne csak a múltbeli hozamok alapján döntsünk, hiszen egy alap teljesítménye olyan tényezőktől is függhet a piaci mozgások mellett, mint például a világpiacon uralkodó hozamkörnyezet.Itthon az MNB 2012 elején kezdte meg kamatcsökkentési ciklusát, az akkori 7%-ról mára már 0,9%-ra vágta az irányadó rátát. A csökkenő hozamok természetesen nemcsak a hazai, hanem világpiacot is jellemezték, az utóbbi években kisebb-nagyobb kockázatvállalás nélkül gyakorlatilag nem lehetett kétszámjegyű hozamokat elérni. A bankbetétekre adott kamatok is lekövették az MNB lépését, a legfrissebb adatok szerint egy újonnan elhelyezett éven belüli bankbetét éves átlagos kamata 0,4% körül mozog.

A bankbetéteken kívül a rövid távon befektető pénzpiaci alapok is megérezték az MNB kamatcsökkentő lépéseit, a 2011-ben és 2012-ben még éves szinten 5-6%-ot is hozó pénzpiaci alapoktól tavaly és idén is már jónak számított a 0,5-1% közötti teljesítmény. És itt jön a képbe a múltbeli hozamok hatása a keresletre:, 2014 második felétől egy kivétellel nem volt olyan negyedév, amelyben pozitív értékesítéssel zártak volna a pénzpiaci alapok.Tegyük hozzá, hogy a pénzpiaci alapok hozama az alapkamat mellett a hazai pénzpiaci hozamokkal is erősen korrelál, utóbbi már 0% környékén jár, innen nézve "jogosnak" is mondható, hogy csökken a kereslet, hiszen ma már gyakorlatilag semmit sem hoznak a befektetőknek, inkább csak likviditási szempontból van nagyobb jelentőségük.

Sokszor a múltbeli hozamok alapján döntöttünk

Nem a pénzpiaci alapok az egyetlenek, amelyeknél kimutatható, hogy a múltbeli hozamok alakulása bizony befolyásolja a befektetőket a választásban.. Ennek oka többek között, hogy 2012-ben sokszor 10% feletti, de 2013-ban is 6-7%-os hozamot tudtak hozni a befektetőknek, ez pedig egyértelműen kihatott a keresletre is.A több évig tartó kötvényrali a piacokon ugyanakkor olyan alacsony szintre vitte a hozamokat, ahonnan reálisan már nem várható további csökkenés, hanem sokkal inkább emelkedés, és erre még a növekvő infláció is rátehet egy lapáttal. Tehát a kötvényalapoknál a múltbeli hozamokat nézni észszerű lépés is lehet, mivel. Lényegében ezt láthatjuk most: az elmúlt években mért 2-5% közötti teljesítmények hatására a kötvényalapok népszerűsége is csökkent, idén már mindegyik negyedévet mínuszban zárták.

Ahol a leginkább értelmet nyerhet a visszatekintő hozamokat nézni, azok az abszolút hozamú alapok.

A kötvényalapok teljesítménye és kereslete közötti összefüggések többnyire a részvényalapoknál is igaznak bizonyultak, az attraktívabb éves visszatekintő hozamok ennél az alapkategóriánál is megdobták a keresletet. A kötvényalapoktól eltérően azonban, miután itt a piaci kamatszintek nem okoznak olyan korlátot a teljesítményben, mint a kötvényalapoknál. Még azt is kijelenthetjük, hogy a részvényalapoknál mond a legkevesebbet a visszatekintő hozam a jövőre nézve.Ennek oka, hogy ezekkel az alapokkal sokszor egy ún. fekete dobozt vesznek meg a befektetők, miután ebben az esetben a portfóliómenedzser széleskörű befektetési és döntési lehetőséget kap. Az abszolút hozamú alapok teljesítményét az egyedileg kiválasztott cégek teljesítménye, a kockázatkezelés és lényegében a portfóliómenedzser személyes döntései befolyásolják, így. És lényegében ezt is tették: a vizsgált időtávon jól kivehető, hogy az abszolút hozamú alapok visszatekintő hozama egyértelműen kihatott azok keresletére.

Érdekes emelletthelyzete, amelyek. Ebben az estben a 3-5% körüli éves visszatekintő hozamok mellett nagy hatással lehetett a keresletre a lakáspiac feltámadása, ami többeket is arra sarkallt, hogy ingatlanalapokon keresztül próbáljanak részesülni a lakáspiaci felélénkülésből (igaz, egyelőre még csak egy lakásalap van Magyarországon).

Ha a fenti néhány ábra nem lenne elegendő bizonyíték arra, hogy a befektetőket igenis befolyásolják döntéseikben a múltbeli hozamok, akkor az alábbi ábrán is meg lehet nézni a főbb befektetési alapkategóriák negyedéves értékesítési számait és a negyedévet megelőző egy évben elért hozamokat.

Az idei teljes összképet nézve a befektetési alapok vagyona gyakorlatilag stagnált, a hozamsivatag szinte minden befektetési kategóriára rányomta bélyegét.