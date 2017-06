Most elárulják a profi magyar befektetők, mi az, amibe semmiképp se fektess

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Merre tovább, világ?

Viszlát, kötvénypiac!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az áprilisi helyzetnek megfelelően készültek el, a piacot jól lefedő felmérésünkben 5 alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: CIB Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Pioneer Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, MKB Alapkezelő.Úgy tűnik, 2017 második negyedéve a vártnál szebb hónapokat hozott a világ részvénypiacainak, annak ellenére, hogy több magyar portfóliómenedzser is kiemeli, hogy sokan nem számítottak erre az optimizmusra. Egy szakember a politikai kockázatok mérséklődésével magyarázza a jó hangulatot, míg egy másik a laza monetáris politikával és a javuló fogyasztási és hitelezési kedvvel érvel.A továbbiakban sok múlik azon, hogy Trumpéknak sikerül-e beiktatniuk a várva várt adó- és infrastrukturális beruházási csomagot, egy szakember széles sávú és lassú emelkedésre számít a kockázatos eszközök piacán 2017-ig, míg egy másik portfóliómenedzser szerint míg összességében kedvezők a részvénypiaci kilátások, az egyes régiók közt némi divergencia kezd körvonalazódni.Egy szakember rávilágít arra, hogy a kínai korrekciónak egyre alacsonyabb a kockázata, így érdemes lehet még egy pár hónapig a feltörekvő piaci részvényeket felülsúlyozni.A kötvénypiacról viszont vegyes jelek érkeznek: míg a Fed kamatot emelt és leállította a kötvényvásárlási programját, az EKB és a BoJ továbbra is alacsonyan tartja a kamatokat és folytatja a kötvénypiaci aktivitását is. Több szakember is úgy véli, hogy érdemes lehet ehelyett az eszközosztály helyett a részvénypiacon befektetést keresni.Az árupiactól van, aki nem sok jót vár a gyengélkedő olajárak miatt, míg az egyik portfóliómenedzser úgy véli, hogy könnyen emelkedhet a fekete arany ára az elkövetkezendő hónapokban.A befektetési alapokat kezelő szakemberek mintaportfólióiban továbbra is az alternatív eszközök a legnépszerűbbek, miközben a pénzpiaci eszközökben látnak most a legkevesebb fantáziát a portfóliómenedzserek.

A részletes bontásból kiderül, hogy alternatív eszközökön belül is a hedge fundok / abszolút hozamú eszközök a legnépszerűbbek; most másodszor előzte meg a bontásban egy eszköz a pénzpiaci eszközöket. Mögöttük a hazai kötvények és a fejlett piaci részvények képviselik a legnagyobb súlyt a mintaportfóliókban, míg az egyébként jól teljesítő hazai- és régiós részvények továbbra is a legnépszerűtlenebbek.

Az alábbi ábra jól mutatja, hogy míg a kötvénypiacok felől inkább elfordulnak a szakemberek, az alternatív, abszolút hozamú eszközöket továbbra is jó befektetésnek tartják.

Az alábbi ábrán lekövethető a kockázatvállalási étvágy növekedése: a pénzpiaci eszközök folyamatosan csökkentek a mintaportfóliókban az év eleje óta, míg a kötvényeké, alternatív eszközöké folyamatosan növekedett.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.