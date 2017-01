Örülnek a befektetési nagyágyúk Trumpnak

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ez már a nyolcadik éve annak, hogy a hedge fundok alulteljesítették a piaci indexeket, ez a nyolc év egybeesik Obama elnökségével is.

Hétfőn tette közzé a Hedge Fund Research befektetési elemzőcég a fedezeti alapok éves teljesítményére vonatkozó adatait, ezekből kiderül, hogy. Bár három éve ez volt a legjobb hozam, amit elértek az alapok, az S&P 500 9,5 százalékos tavalyi teljesítményéhez képest ez elenyésző eredmény.Bár sok olyan hedge fund menedzser van, aki Obamát vádolja a rossz teljesítményéért, a Forbes cikke szerint a leköszönő elnök nem teljes egészében felelős a fedezeti alapok piachoz viszonyított rossz teljesítményéért. A Fannie Mae és a Freddie Mac részvényárfolyamainak összezuhanásán kívül csak a bennfentes kereskedés iránti boszorkányüldözést köszönhetik csak Obamának a hedge fundok, bár egyiknek sem volt a szektor egészére hatalmas közvetlen hatása.Utoljára 2008-ban teljesítették felül a hedge fundok az S&P 500-at, amikor az index 38 százalékot esett, az alapok pedig "csak" 19 százalékot. Azóta aés piac-semleges stratégiákat vettek fel, amelynek része az, hogy alulmaradnak rali esetén a részvényindexekhez képest, de ha összeomlás jönne, jobban megvédenék az ügyfelek tőkéjét, mint az indexkövető alapok.Persze voltak olyan hedge fundok is, amelyek kifejezetten jól teljesítettek és olyanok is, amelyek nagyon melléfogtak. Utóbbi volt például Bill Ackman Pershing Square Capital Management alapja, amely a kanadai botrány-gyógyszergyártóra, a Valeantra fogadott nagy összegben, vagy David Einhorn tétje a SunEdisonra, amely azóta már csődbe is ment. Ráadásul több olyan hedge fund is van, amelyek a "nagyok" befektetési politikáját próbálják követni,. Ezeket a részvényeket a milliárdos Steve Cohen "hedge fund hoteleknek" keresztelte el. Bloomberg közben arról ír, hogy a Glen Point Capital, egy nagy európai startup 4,1 százalékot bukott 2016-ban, miután 2 milliárd dollárnyi befektetői tőkét összeszedett tavalyi indulásakor. A makró hedge fund 5 százalékot bukott novemberben, amikor szinte az összes versenytársa keresni tudott a Trump-ralin.A londoni alap feltörekvő piacokra fókuszál és olyan nagybefektetők adtak hozzá pénzt, mint Soros György. 2017-ben már csak 1,8 milliárd dollár maradt az alapban.