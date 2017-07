Putyin rendszerére fogadtál? Erdogánéra kellett volna

A befektetési alapok jövőjéről és 2018 megtakarítási lehetőségeiről is szó lesz a Portfolio október 17-ei Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Fél év alatt is lehetett 20% felett keresni

Keresik a hazai részvényalapokat a befektetők

Novemberi megválasztása óta Donald Trump folyamatosan borzolja a piaci kedélyeket, vagy legújabb Twitter-bejegyzéseitől, vagy (botrányt keltő) gazdasági és klímaügyi lépéseitől hangos a világsajtó.

Maradva a tengerentúlon, az amerikai kamatemelés és a dollár gyengülése is a terítéken van, utóbbi főként a gyenge makroadatoknak köszönhető.

Ehhez képest Európában javul a konjunkturális helyzet és a hangulat is, köszönhetően annak, hogy a francia és a holland választások is kedvezően alakultak piaci szempontból.

Mindeközben nő a monetáris szigorítás valószínűsége a világon.

Sorozatunk első része az abszolút hozamú alapok első féléves teljesítményét mutatta be:Az abszolút hozamú alapokhoz hasonlóan a részvényalapoknál is pozitívan zárult az év első fele a vagyon változását tekintve,. Pedig az idei év sem volt mentes a piaci történésektől:Bár a vagyonnövekedés dinamikája nem olyan látványos, mint az abszolút hozamú alapok esetében,

Tavaly év vége óta közel 47 milliárd forinttal nőtt a részvényalapok kezelt vagyona,. A nettó értékesítési adatok alapján január eleje óta több mint 24 milliárd forintos pozitív értékesítési adatot tud felmutatni a kategória, gyakorlatilag tavaly október óta nem volt mínuszos hónap. A fennmaradó rész a vagyonnövekedésből a jó teljesítmény számlájára írható, a féléves hozamadatok alapján a török és közép-európai piacba fektető részvényalapok mentek jól.

24 milliárdot kezel a legnagyobb alap

A 15 legnagyobb eszközállománnyal rendelkező részvényalap közé közel 4 milliárd forintos kezelt vagyonnal lehetett bekerülni,, a vezető helyet még tavaly év közben vette át az OTP Omega alap A sorozatától. Előbbi alapban már meghaladja a 24 milliárdot a kezelt vagyon, utóbbiban közel 14 milliárdot kezelnek, míg a harmadik helyen lévő Concorde Közép-Európai Részvény valamivel több, mint 12 milliárdos vagyonnal bír.A legnagyobb kezelt vagyonnal bíró alapsorozatokat felvonultató listán a legnagyobb eszközállomány-csökkenést fél év alatt a Pioneer USA Devizarészvény alap A sorozata szenvedte el, a legnagyobb eszközállomány-növekedéssel pedig az OTP Orosz részvényalap A büszkélkedhet, igaz, egy nagyon alacsony bázisról. A kezelt vagyon az utóbbi fél évben a listavezető Concorde Részvénynél, a K&H Navigátornál, és a CIB Indexkövető alapnál is jelentősen nőtt., ez a sorozat érte el egyébként az egyik legjobb féléves hozamot idén.

Putyin most nem volt jó választás, de Erdogan és Közép-Európa igen

Bár tavaly az orosz részvényalapokkal lehetett a legmagasabb hozamokat zsebre tenni, az idei első féléves adatok szerint nem járt olyan jól az, aki továbbra is az orosz befektetésekben bízott. Az viszont annál inkább,A legjobb féléves hozamok bőven 10% felett alakultak,. Ahogy korábban említettük,Persze feltehetjük a kérdést, mitől ment ilyen jól a török piac az első félévben, hiszen a politikai kockázatok, Erdogan hatalmi játszmái nem ebbe az irányba mutatnak (és ezt egyébként a török kötvények hozamai is bizonyítják). Inkább arról van szó, hogy a részvényeket és a részvénypiaci befektetőket úgy tűnik, nem nagyon érdekli, éppen milyen politikai játszmák zajlanak Törökországban, és ha már itt tartunk, a politikai stabilitás is közrejátszhatott a befektetői bizalom erősítésében. És ha már itt tartunk, a Brexitre vagy Trump megválasztására sem úgy és olyan mértékben reagáltak tavaly a részvénypiacok, ahogyan azt sokan várták. És arról se feledkezzünk meg, a legjobb hozamokat elérő sorozatoknál a devizahatások is közrejátszhattak a jó teljesítményben., utóbbi piacon a pénzügyi vállalatok és az energetikai cégek papírjai vezették idén az emelkedést.

Ahogy említettük,, a listán ugyanis ezek lettek a legrosszabbul teljesítő alapok a féléves hozamok alapján. A klímaváltozásra, Afrikára vagy az USA-ra építő részvényalapok sem tudtak eddig jó teljesítményt felmutatni.

Ahogyan az abszolút hozamú alapoknál, úgy a részvényalapok esetében is megvizsgáltuk, hogy egy bizonyos szórás-intervallumba eső alapok közül melyik teljesített a legjobban vagy éppen a legrosszabbul egy- és hároméves időtávon.És ha valahol, akkor a részvényalapoknál egyértelműen látszik a hozam-szórás összefüggés: a magasabb szóráskategóriába eső alapok magasabb hozamot is tudtak elérni.

Szűrési feltételek: csak lakossági sorozat

csak forint devizanemű sorozat

minden alapból az első (A)sorozat szerepel

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt. A 102 vizsgált alap közül 91-nek volt hároméves időtávon értelmezhető hozam- és szórásadata, ezek közül 72-nek volt pozitív Sharpe-mutatója, amely közel 80%-os arányt jelent.