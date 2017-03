Raiffeisen: jönnek az új szabályok, és lesznek, akik feladják

Bálint Attila, a Raiffeisen Alapkezelő vezérigazgatója is előadást tart a Portfolio április 5-ei Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne hagyja ki, regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Máshol versenyez az ÁKK, és máshol versenyzünk mi, alapkezelők.

Olyan kamatkörnyezetben élünk jelenleg, amely teljesen szokatlan a hazai befektetőknek. Ausztriában, Németországban, Csehországban vagy éppen Szlovákiában már hozzá vannak szokva a befektetők a 0 százalékos kamatszintekhez. A szomszédos országokhoz képest nekünk még mindig van némi kamatelőnyünk, mégis gyakran nagyon komoly fejfájással jár, hogy a hozamelvárásunkat szinte képtelenség a ténylegesen realizálható kamatokkal összhangba hozni. A triviális válasz erre a helyzetre az lenne, hogy akkor magasabb kockázatot kell vállalni, de ezt nem mindenki fogadja el, vagy nem olyan tudatosan, mint ahogyan Nyugat-Európában. Félő ezért, hogy a csalódott befektetők kivonják a megtakarításaikat a pénzügyi rendszerből és ismét a párnaciha időszaka következik be, vagy megbízhatatlan struktúrák tarolnak majd eszement hozamígéretekkel. Az egyik nagy kockázat tehát az, hogy a pénzügyi kultúránk még nem tart ott, amit a kamatkörnyezetünk megkíván.A másik kétségkívül a MiFID 2-es EU jogszabály. Csoportszinten nagyjából 2,5 éve foglalkozunk a MiFID 2-vel, így miközben egyre szélesebb a tudásbázisunk, egyre több megválaszolatlan részletkérdés is felszínre kerül. A piacon általában elterjedt nézet szerint a Raiffeisen Csoport az egyike azoknak, akik már jó ideje igen komolyan veszik a felkészülést. A célkitűzések alapvetően nemesek, legyen az a befektetővédelem vagy pedig a költségtranszparencia növelése. Problémát okoz ugyanakkor, hogy hatalmas összegeket, időt és energiát invesztálunk olyan rendszerek kifejlesztésébe, amelyek konkrét iránymutatások híján sajnos nem feltétlenül garantálják a tényleges megfelelést.De van egy harmadik kockázati tényező is, mégpedig a lakossági állampapírok által generált verseny. Ezek a megtakarítási lehetőségek rendkívüli népszerűségnek örvendenek jelen pillanatban Magyarországon, csak kissé eltérítik a befektetők elvárásait a valóságtól. Normális esetben egy befektetési szolgáltató vagy egy professzionális befektető minden olyan instrumentumhoz hozzáfér, amihez a lakosság. Ehhez hozzáadva a szakértelmét különböző kockázati szinteknek megfelelő termékösszetételt tud kínálni az ügyfeleknek. Jelen pillanatban ez a bizonyos instrumentumkör számunkra nem elérhető, amit csak többlet kockázatvállalással, nagyobb aktivitással, szélesebb befektetési fókusszal és szakértelemmel lehet kompenzálni.

Az ingatlanalapokkal kapcsolatban óriási tévedés, hogy az ingatlanportfólió önmagában majd varázsütésre értékesebb lesz, és ez majd jó megtérülést generál. Ez csak egy összetevője a teljes hozamnak. A nagyobb rész általában az, hogy hány bérlőm van, milyen áron tudtam kiadni a bérleményemet, milyen költségekkel működöm és milyen cash-flow-t tud generálni az a bizonyos ingatlan együttes.

Ahogy mi működünk, meg amit az ÁKK kínál, az két teljesen külön piaccá vált, egész egyszerűen nem ugyanazokból az építőkockákból építkezünk. Az ÁKK hozamígérete stabilan a pénzpiacon elérhető kamatok felett van. Értjük természetesen a mögöttes szándékokat, de az a dominancia, amely mára kialakult, hosszú távon bizonyosan nem jó, így minden olyan törekvés, amely csökkenti a kialakult különbséget, üdvözlendő. A piaci alapú verseny segíti a portfóliószemlélet terjedését és segíti a prudens és professzionális körülmények között működő alapkezelőkbe vetett bizalom fejlődését.Mi magunkra vállaltuk ezt a feladatot. Befektetési szolgáltatóként arra vállalkoztunk, hogy a potenciális befektetők kockázati szintjeinek megfelelő befektetési csomagokat hozzunk létre a Megoldás alapjainkkal. Ehhez szükség volt arra, hogy pontosan ismerjük meg a magyar befektetők gondolkodását. Elsősorban az vezérelt, hogy kimozdítsuk a befektetők gondolkodását a teljesen különböző piacokon működő, eltérő kockázatokat hordozó pénzügyi instrumentumok teljesítményeinek szüntelen és direkt összehasonlításától. Kis részben minden Megoldás alapunkban megtalálhatóak a magyar sajátosságok, mint például az igen keresett abszolút hozamú, vagy az ingatlanalapok, de magyar kötvény- és részvénypiaci eszközöket is beválogattunk. Emellett a Raiffeisen bécsi alapkezelője is hozzátette azt a tudást, amely teljessé, globálissá teszi a diverzifikációt mind földrajzi, mind eszközosztály szempontból.Aggasztónak semmiképpen sem nevezném. Az ingatlan éppúgy egy eszköztípus, mint a kötvények vagy a részvények. Magyarországon nagy hagyománya van az ingatlanfókuszú gondolkodásnak, gyakorlatilag magának az ingatlan tulajdonlásának is. A válság elmúltával a vállalkozások egy kicsit bátrabbak lettek, akik korábban kirúgták a munkatársaikat, azok most felvesznek újakat. Élénkül a hitelezés, az új vállalkozások bérlőként jelennek meg a piacon. Újabb irodaterületekre van szükség, Budapest látképében ismét egyre több a daru, megkezdődtek a fejlesztések. A technológia is fejlődik, egy-egy új iroda ma már olyan zöld vagy éppen modern megoldásokat kínál, amelyek a válság elején még felárasan sem voltak elérhetőek. Az ingatlanalapok ezt a tendenciát igyekeznek megragadni, illetve befektetési lehetőségként a vagyonosabb ügyfélkör számára elérhetővé tenni.

Óriási csapdahelyzet, hogy az emberek egy része likvid befektetési instrumentumként gondol az ingatlanalapokra. Miközben maga az alap valóban likvid, a mögöttes ingatlan együttes nyilvánvalóan nem az.

mert lehet bármennyire is zseniális egy portfóliómenedzser, ha túl sok pénz felett rendelkezik, és egyszer eljön az idő, akkor egyszerűen nem tudja majd kellően gyorsan zárni a pozícióit, és végképp nem tudnak a tranzakciói észrevétlenek maradni a piacon.

Úgy gondolom, hogy lesznek olyanok, akik feladják és lesznek összeolvadások is. Lesznek, akik nem felelnek meg. Olyanok is lesznek talán, akik tudatosan vállalják majd a büntetéseket, mert abban reménykednek, hogy az összességében kisebb költséget eredményez, mint a bizonytalanra rendszereket fejleszteni.

Az, hogy Magyarországon megint az érdeklődés középpontjába kerültek az ingatlanalapok, megítélésem szerint természetes folyamat eredménye, főként e rendkívül nyomott kamatkörnyezetben. Az ingatlanalapok jól láthatóan magasabb hozamot generáló befektetések, ami azért lehetséges, mert magasabb bennük a kockázat. A valódi kérdés tehát az, hogy az ingatlanalapok, azok értékesítői, illetve a befektetők mit tanultak a múlt hibáiból?Mi ezért egyrészt nyomatékosan felhívjuk az ügyfelek figyelmét erre a tényre, másrészt azt javasoljuk, hogy maximum a vagyonuk 5-15 százaléka erejéig gondoljanak csak az ingatlanalapokra, mint befektetési lehetőségre. Harmadrészt bevezettünk egy olyan értékesítési korlátot, amely a nagyobb reagáló képességgel rendelkező szűk ügyfélkör számára teszi elérhetővé a terméket.Az elmúlt években azt láttuk, hogy az abszolút hozamú alapokat megszerette a hazai befektetői réteg. Mindez lényegében a 2008-as válságnak és az annak hatására bekövetkező piaci turbulenciának volt leginkább köszönhető. Ebben a helyzetben a befektetők nagy része ugyanis nem volt felhőtlenül boldog egyetlen egy olyan teljesítménytől sem, amely jobb volt ugyan, mint a benchmark (az adott befektetéshez kapcsolt referencia index), de összességében mégis tőkevesztést eredményezett. Az abszolút hozamú alapok a piaci eseményektől függetlenül definiálják - minden esetben pozitív - hozamcéljaikat. Mindezt gyakran csak úgy tudják biztosítani, hogy aránytalanul nagy szabadságfokot kapnak a portfoliókezelők. Márpedig a kontroll hiánya mindig kétélű fegyver. Azt látom, hogy az abszolút hozamú alapok piaca kezd lassulni, mert egyre többen érzékelik, hogy ezen alapok teljesítménye nem mindig az elvártnak megfelelő, vagy éppen túlnőtték magukat. Az abszolút hozamú alapok specialitása, hogy 2 mérethatékonysági korlátjuk is van. Bizonyos szint alatt nem működnek jól, és bizonyos méret felett megint nem tudnak jól működni,Mindezért, a befektetők fejében egyértelműen megjelent a több lábon állás igénye és a hozzáadott érték kérdése. A Megoldás alapcsaládunkkal például 50 ezer forintért lehet megvásárolni ugyanazt a vagyonkezelést, amit egy gazdag magánbefektető egy élet munkájával akár 5 milliárd forintért tud csak kialakítani.Igen. Az aktívan kezelt vegyes, globális fókuszú alapokban. Pénzügyi szempontból a vagyonosodás mindig nagyon profán célokat szolgál: szebb ruhák, nagyobb lakás, jobb életkörülmények, a gyermekek számára kiszámítható jövő, több kultúra, vagy éppen adományozás. De portfolióépítési szempontból azért jó tehetősnek lenni, mert egy magasabb szintű diverzifikációt lehet vele létrehozni.Vannak függő és a független tevékenységet végző befektetési szolgáltatók. Mi bizonyosan erős kapcsolatban maradunk mind a hazai, mind pedig a bécsi Raiffeisennel, innentől tehát függő tevékenységet végzünk. A függőben teljesen más szabályok vonatkoznak a tanácsadásra, vagy akár a befektetés-ösztönzők elfogadására, mint a függetlenben. Nem látom, hogy máshol mekkora hullámokat vet a MiFID 2-es megfelelés, a független státusz előírásait pedig nem is nagyon ismerem, hiszen mi nem erre készülünk. 2018.január 3-dika mindezzel együtt nagyon hamar be fog következni, és ha lesz is talán némi átmeneti vagy kegyelmi időszak, a hatóságoknak előbb-utóbb a jogkövető magatartást kell minden szolgáltatónál kikényszeríteniük.

Bálint Attila, a Raiffeisen Alapkezelő vezérigazgatója is előadást tart a Portfolio április 5-ei Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne hagyja ki, regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A magyar alapkezelői piac sajátos olyan szempontból, hogy vannak olyan bankok, amelyeknek van saját alapkezelőjük és vannak olyanok, akiktől független a befektetési alapkezelő. Miután a Raiffeisen Alapkezelő kizárólag a Raiffeisen Bank ügyfelei számára szolgáltat, ezért a mi életünkben majdnem mindegy, hogy valamilyen jutalékot folyamatosan fizetünk a forgalmazónknak, vagy osztalékot fizetünk a tulajdonosunknak. Ennél nagyobb bajban vannak azok, akik formailag vagy névlegesen teljesen különálló csoportot képeznek a forgalmazóiktól. A forgalmazóknak fizetett jutalékok ma mindenesetre az alapkezelői piac működésének alapját képezik, így tehát jelentős kérdés, hogy ez a költségelem mennyire maradhat meg a jövőben? Ugyanígy nagy kérdés, hogy a fél és egy éves állampapírok után fizetett forgalmazói jutalék vajon milyen elbírálás alá esik majd?Az alapkezelési díjból átadott állományi díjak esetleges kiesése nagyon erős bevételkiesést okozhat a forgalmazók oldalán. Ráadásul a költségtranszparencia azt is megköveteli, hogy az állományi díjak megtartásához az egyes ügyfelek szintjén kell minőségi fejlesztéseket szembe állítani. Ezért úgy gondolom, hogy át fog alakulni a befektetői szolgáltatói piac. Azt is meg merem kockáztatni, hogy a kisebbek valószínűleg nem fogják tudni a fejlesztések költségeit vállalni, ezért a megfelelésük is kétséges lehet a jövőben.